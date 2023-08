María Eugenia “Kenita” Larraín fue una de las dos protagonistas del nuevo episodio de El Purgatorio. En el estelar de Canal 13, la modelo y numeróloga habló de su presente, en el que acaba de lanzar su segunda canción como artista. Además, de que también se refirió a la relación que tuvo con Iván Zamorano, con quien estuvo cerca de casarse en el 2003.

Así, en el espacio conducido por Nacho Gutiérrez, Kenita Larraín hizo una impactante confesión sobre el romance que tuvo con Zamorano. “Quiero decir algo. Yo sé que para mucha gente se puede ver como que es farandulandia y cómo vamos a retroceder 10 o 20 años. Pero siento que hoy veo los episodios más alejados, tengo otra madurez. Veo las cosas diferentes“, planteó al comienzo.

“Sí desde un punto para mí, Zamorano fue un gran maestro, que me enseñó, a través del dolor, porque lo pasé mal al final de la relación. Pero me enseñó a amarme más. Y yo, si estoy acá, siento que por mucho tiempo callé, cubrí cosas que me dolieron mucho. Yo me sentía que era un ser humano inferior a él. Y hoy entiendo que nadie es inferior”, agregó.

“Yo tenía muy baja autoestima”

Más adelante, Kenita Larraín expuso que “así me trataban en la farándula, yo tenía muy baja la autoestima. Siempre fue protegerlo a él. Y para mí fue complejo. Porque el que yo no tuviera mi versión de lo que yo había vivido como mujer y de lo mal que había sido tratada en esa relación, significó que se diera el paso para que otras personas hicieran de todo“.

Finalmente, acerca de la relación que tuvo con Iván Zamorano, María Eugenia Larraín señaló que “yo hoy tengo una hija, y no me gustaría que por nada del mundo que a ella trataran mal y pasara por todas las situaciones que yo pasé, físicas y psicológicas de maltrato. Ellas las peleará. Yo en este momento soy un ejemplo para ella“.