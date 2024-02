Carlos Palacios tras incidentes: “Me dijeron que Carabineros le había quitado un lienzo, que por eso había empezado el problema”

Santiago

En la zona mixta posterior a la suspensión del partido entre Colo Colo y Huachipato por la Supercopa 2024, el jugador Carlos Palacios expresó su descontento y brindó detalles sobre los eventos que llevaron a la interrupción del encuentro.

Palacios compartió: “Estamos en contra de lo que pasó, entramos al entretiempo y nos dijeron que no había un problema afuera, que no se podía salir a jugar, salimos, intentamos conversar con la gente para que se calmaran, pero bueno, terminó suspendiéndose el partido.”

Cuando se le preguntó sobre las razones detrás de la suspensión, Palacios explicó: “Me dijeron que Carabineros le había quitado un lienzo, que por eso había empezado el problema, pero me dijeron ellos que ellos no estaban haciendo nada, no estaban tirando cosas ni estaban haciendo nada, que todo empezó cuando le quitaron el lienzo”.

El jugador manifestó el deseo de continuar el partido: “Claro, claro, que creo que quedaban 10 minutos, dijeron, íbamos ganando, creo que el equipo estaba haciendo un buen partido, entonces obviamente queríamos seguir jugando”.

Palacios también hizo hincapié en la percepción de la seguridad en el estadio: “Vi que el estadio estaba calmado, que solo como lo dije recién, había gente adentro pero no estaban haciendo desmanes, estaban en la pista, pero bueno, ya se suspendió y vamos a ver qué se decide”.

En cuanto a la comunicación con el equipo rival, Huachipato, Palacios reveló: “Creo que Esteban Pavez, el capitán, estaba conversando con ellos, lo que transmitió fue que Huachipato quería jugar entre mañana y el martes, nosotros también queremos jugar”.