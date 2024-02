Alfredo Stöhwing pide jugar lo que resta de la Supercopa y afirma que “no correspondería ninguna sanción para el Monumental”

Chile

Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro, condenó los incidentes que obligaron a suspender el duelo entre Colo Colo y Huachipato por la Supercopa en el Estadio Nacional, además, remarcó que la intención de ambos equipos es jugar los minutos restantes del encuentro.

“Condenamos enérgicamente estos hechos que le hacen mucho daño al fútbol, la violencia no le puede ganar al futbol, así que hay que jugar los minutos restantes del partido para declarar al ganador de la Supercopa”, señaló el mandamás albo en zona mixta.

“Conversamos con el presidente de Huachipato y con la gente de la ANFP, hay que tratar de terminar el partido y jugar los minutos que faltan. Se reunirá el directorio de la ANFP, son ellos los que tomen la decisión, pero debería ir por ese camino, no vemos otra posibilidad”, agregó respecto a la postura de retomar el partido desde el minuto en el que se suspendió, es decir, a partir de los 78′.

En la misma línea, añadió: “Dado que son solo diez minutos, lo ideal es que se juegue sin público, hay que buscar una fecha adecuada, no la hemos pensado todavía”.

Alfredo Stöhwing también aseguró que los jugadores de Colo Colo “estaban frustrados, porque ellos vinieron a jugar al fútbol y no pudieron terminar el partido ni recibir su copa”.

Por último, afirmó que “no nos debería llegar una sanción, porque este partido se jugó en el Estadio Nacional, no estuvimos a cargo de la organización, no conocemos los controles que se hicieron, así que no correspondería ninguna sanción para el Estadio Monumental”.