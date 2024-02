En un funeral de Estado marcado por la emotividad y el dolor, los nietos del fallecido expresidente Sebastián Piñera protagonizaron conmovedores discursos, destacando su amor y agradecimiento hacia su abuelo, durante la misa fúnebre en la Catedral de Santiago.

León, el nieto mayor del exmandatario, inició su discurso con una referencia a la canción Gracias a la Vida de Violeta Parra, expresando: “Gracias a mi abuelo que me ha dado tanto. Me ha dado la risa y con la verdad me ha mostrado el llanto”.

Entre lágrimas, el joven compartió su tristeza y destacó la figura del expresidente como su fiel compañero, mentor y más grande ídolo. “Tata, ha sido el mayor honor que se me puede haber conseguido compartir contigo y aprender de ti estos 18 años. Y que sepas que tu infinito legado recién empieza”, expresó.

“El miedo y el coraje”

En tanto, Esperanza, nieta de Piñera, también ofreció palabras conmovedoras. La adolescente expresó su miedo a enfrentar la vida sin su abuelo y recordó sus enseñanzas sobre el miedo y el coraje. “Tata, una vez me dijiste que en la vida se confrontan dos fuerzas. El miedo y el coraje. Me dijiste que el miedo nos lleva a no querer cambiar las cosas. A no querer avanzar. A no querer seguir y a no querer mirar. Y creo que en este momento siento miedo. Siento miedo. Tengo miedo. Siento miedo de no querer avanzar sin ti. De no querer seguir una vida sin ti. El mejor abuelo”, dijo.

Con admiración, la joven elogió la valentía, generosidad y sabiduría de Sebastián Piñera. Agradeció por las enseñanzas compartidas en las sobremesas familiares y aseguró que ninguno de sus primos olvidará el amor incondicional de su abuelo.

“Te amamos, que el cielo te recompense con todo lo que hiciste por cada uno de los chilenos. Que descanses en paz mi ídolo y también mi abuelo lindo. Te amamos tus nietos”, concluyó Esperanza, expresando el profundo amor y respeto que sienten hacia su abuelo.