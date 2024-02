En un emotivo discurso durante el funeral de Estado de Sebastián Piñera, el Presidente Gabriel Boric realizó un mea culpa, reconociendo que las querellas y recriminaciones durante el gobierno del fallecido exmandatario fueron, en ocasiones, “más allá de lo justo y razonable”.

El Jefe de Estado comenzó su discurso resaltando la figura de Piñera como un líder político que abrió camino hacia una derecha moderna y democrática. Sin embargo, uno de los puntos más destacado fue su reflexión sobre las tensiones políticas y los desacuerdos durante el mandato de su predecesor.

“Como oposición, durante su gobierno, las querellas y las recriminaciones fueron en ocasiones más allá de lo justo y razonable. Hemos aprendido de ello, y todos debiéramos hacerlo”, admitió.

El Presidente Boric continuó expresando su agradecimiento por la disposición de Sebastián Piñera a brindar ayuda y consejo, a pesar de las marcadas diferencias políticas. Recordó momentos clave, como la conmemoración de los 50 años del golpe militar, donde Piñera trabajó por un amplio acuerdo de “nunca más”.

Además, el líder de Gobierno compartió experiencias recientes de colaboración con el expresidente, especialmente en situaciones de tragedia, como el reciente desastre en la región de Valparaíso. “Agradezco enormemente esa voluntad y tomo esa palabra, que no me cabe ninguna duda, será necesaria y le hará bien a Chile y en particular a Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana”, afirmó, resaltando la colaboración en momentos críticos.

“Adversarios políticos”

El Presidente Boric también reconoció las diferencias políticas y estilos de liderazgo entre ambos. “Algunos han recordado que fuimos adversarios políticos. Es cierto. Él tuvo un estilo de ejercer la autoridad que no es el mío. Defendió ideas diferentes a las de nuestro sector y también tuvo una interpretación del estallido social del 2019 que fue diferente a la mía”, declaró.

En esa línea, el Mandatario cerró su intervención reivindicando la importancia de respetar las diferencias y trabajar juntos por el bien del país. “Creo profundamente que en esta hora triste y dramática, lo que Sebastián Piñera pediría a quienes hoy lo lloran no es que lo endiosen, sino que combatan siempre la comodidad y la inercia y sigan su ejemplo sin inhibirse por las acusaciones que broten desde su propia retaguardia”, expresó.