“Recibí una respuesta que me dejó en shock”: Tomás Alarcón explica los problemas que complicaron su estadía en Cádiz

Santiago

Durante la última edición de Los Tenores, este jueves, nuestros panelistas charlaron con el volante nacional Tomás Alarcón, que emigró a España en 2021 para jugar en la Primera División de España por el Cádiz, pero con un presente que hoy lo tiene en el Cartagena, elenco del ascenso hispano.

“Cuando me llegó la oferta, fue algo muy bueno para mí. No lo estaba pasando bien en lo deportivo y estuvieron a un punto de entrar a playoff, asi que era un lindo desafío”, aseguró el jugador de 25 años, que ahondó en el radical cambio que lo sacó incluso de las convocatorias de la selección chilena.

“El cambio para mí fue genial, llegué y jugué todo los primeros 6 meses. Estaba con la confianza en el punto más alto, estaba en la selección, pero con el cambio de técnico ocurrieron muchas cosas que no dependen de mí y estuve prácticamente un año sin jugar. Lo que más me afectó es que las decisiones no pasaban por mí y me afectaron en lo psicológico. No era por rendimiento, sino por cosas externas al fútbol. Dejé de ir a la selección, de jugar en Primera División. Tenía la fe de seguir escalando, pero sucedió eso y ahora ya estoy retomando mi nivel, me siento muy bien en todo sentido. Ese mal momento me sirvió para hacer cambios en mi alimentación, preparación física y psicológica, me siento más maduro y con otra fuerza para afrontar un lindo desafío”, dijo Tomás Alarcón, quien ahondó en lo complicado que quedó en el Cádiz.

“No puedo decirlo, todavía pertenezco al Cádiz. Fueron cosas extrafutbolísticas, cuando voy a hablar con el entrenador, recibí una respuesta que me dejó en shock y de ahí empecé a buscar salida. Ahí se dio lo del Zaragoza, venía de tener poco ritmo, llevaba prácticamente un año sin jugar y me desgarré el gemelo, asi que tampoco pude sumar continuidad. Fue otro bajón grande, pensé que saldría de ese pozo. Con un trabajo físico y psicológico de primer nivel, me siento en muy buen nivel. No es un tema de representante, fue un tema más personal que otra cosa. Me hubiera dejado más tranquilo si me hubieran dicho que deportivamente no cumplía las expectativas, lo hubiera entendido”, enfatizó, además de insistir en el cambio radical que vivió en el fútbol español.

“Cuando dejas de jugar por algo futbolístico, lo entiendes, no le puedes gustar a todos los entrenadores, pero cuando hay temas externos, te duele y te complica. Me sentía importante en la selección, en el Cádiz había llegado y jugado los primeros seis meses. Cuesta mucho asumirlo, con 23 años, cuando quieres aspirar a un equipo mejor y te dicen cosas que no dependen del fútbol, te deprime, me dejó súper mal. Sé que fue un momento difícil, pero me siento más fuerte”, reveló el formado en O’Higgins, descartando la opción de regresar al fútbol chileno ante el complejo momento que vivió en Europa.

“Me lo ofrecieron, pero nunca quise volver. Para el jugador chileno es muy difícil salir y una vez que estas acá he sido fuerte, confiado en mis capacidades y sabía que tarde o temprano me iba a llegar la oportunidad. Estás lejos de tu familia, pasando un momento malo al no jugar. Hay día que amanecía muy mal, pero tengo mis sueños claros y en todo lo que tengo propuesto para mi futuro. Presenté los papeles para mi pasaporte, que me abrirá muchas puertas para mantenerme en Europa”, concluyó en la charla con Los Tenores.