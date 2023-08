Tomás Alarcón relata el drama que vivió en Real Zaragoza: “No tomé la confianza ni el ritmo que quería para volver a la selección”

Este miércoles, Tomás Alarcón fue presentado ante la prensa hispana como nuevo refuerzo del FC Cartagena, elenco que milita en la Segunda División del fútbol español. El volante chileno llegó en calidad de préstamo por un año proveniente del Cádiz, club dueño de su pase.

Respecto a su llegada al cuadro albinegro, el ex O’Higgins comentó que “hacer un cambio siempre es positivo y más cuando las dos partes lo quieren. Ha sido una semana bastante buena. Una adaptación genial con el grupo, me han tratado súper bien. Estoy feliz de estar acá”.

También explicó lo que buscará en su nuevo club para intentar regresar a la selección chilena. “Primero, pelear el puesto acá, ganarme la titularidad, volver a sentirme cómodo e importante, como lo hice en su momento para estar en la selección. Lo primordial para mí es recuperar mi nivel”, aseguró.

“Venía de un momento donde estaba sin confianza”

Además, el mediocampista nacional reconoció que perdió la confianza en la temporada pasada jugando por Real Zaragoza. “Necesito que confíen en mí, porque venía de un momento donde estaba sin confianza. Cuando juegas sin que te transmitan confianza es duro y es difícil ganarse un puesto así”, indicó.

En esa línea, relató el drama que vivió en Zaragoza. “Fue una etapa rara, porque llegué y jugué los primeros tres partidos. Después me expulsaron. Luego me desgarré el gemelo. Fue una etapa muy difícil, ya que yo quería ganar confianza y sentirme importante, pero al final no terminé de tomar la confianza que necesitaba ni el ritmo que quería para volver a la selección, eso gatilló en no poder estar en mi máximo nivel”, concluyó.

FC Cartagena, nuevo equipo de Tomás Alarcón, terminó en el noveno puesto la temporada pasada y ahora partió de mala manera la campaña 2023-2024 tras perder los primeros tres partidos en la liga, contra Eldense, Andorra y Levante.