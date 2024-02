“Qué rabia, la media volá”: Naya Fácil realiza duro descargo luego de ser criticada por grupos de voluntarios en la región de Valparaíso

En los últimos días, Naya Fácil ha dado que hablar luego de recaudar una millonaria cifra para ir en apoyo de los damnificados producto de los incendios forestales en la región de Valparaíso. La influencer se encuentra en terreno entregando los suministros y las ayudas que ha reunido. Sin embargo, recientemente, dio a conocer una situación que le provocó su molestia.

A través de su cuenta en Instagram, por medio de una storie, la influencer expuso que un grupo de voluntario la criticó. “Qué rabia, la media volá, yo del sábado no descanso, y muchos del grupo no descansan del sábado y hubo gente del grupo que se fue a su casita, se bañaron, comieron en su mesa, se cambiaron de ropa, y me vienen a huevear porque vinimos a una Copec a comer un pan, que no comemos de las 10 de la mañana”, afirmó.

Luego, agregó: “Estuvimos todo el día a full, más encima huevean por algo tan mínimo y pelándome con mi hermana. Mínimo de piedad, yo del sábado que ando en el supermercado y eso es mi problema, pero un poco de sentido común”.

“O sea si tú fuiste a tu casa dormiste y comiste cómodamente, no tienes derecho a huevear a alguien que no ha parado en 5 días, y se quiere comer un pan, cuando vienes de tu casa cómoda y ni los que han estado a full piensan eso, porque andan en las mismas, ya que no fueron a su casa tampoco”, añadió después.

Sufrió un robo días atrás

Este no es el único contratiempo que Naya Fácil ha tenido durante su ayuda a los damnificados en la región del Valparaíso. El pasado fin de semana, en una lamentable vuelta de los acontecimientos, durante la madrugada, mientras ella se encontraba en la intersección de las calles Las Naciones con Océano Pacífico, en la comuna de Maipú, fue víctima de un robo.

Cuando la influencer y un grupo de personas organizaban los kits de ayuda en el camión, unos individuos aparecieron y realizaron amenazas para llevarse algunas de las especies donadas. A pesar del incidente, Naya Fácil destacó que los ladrones solo lograron llevarse un pack de Gatorade y aseguró que el resto de las donaciones estaba seguro.

La propia influencer compartió la situación a través de sus redes sociales, narrando cómo los sujetos se subieron al camión e intimidaron al grupo que estaba trabajando en la distribución de la ayuda.

Ante este desafortunado episodio, Naya Fácil agradeció la pronta respuesta de Paz Ciudadana y la presencia de personal de Carabineros, quienes acudieron al lugar para resguardar la situación y garantizar la seguridad del operativo de ayuda.