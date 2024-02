Por agenda ligada a incendios forestales: Presidente Boric no asistirá a velorio de Sebastián Piñera hasta el viernes / Agencia Makro

Este miércoles, el Presidente Gabriel Boric recibió el féretro del exmandatario Sebastián Piñera en las dependencias del Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile, donde se rindieron los honores correspondientes. En el lugar, el Jefe de Estado se reunió con Cecilia Morel y algunos de sus hijos.

Sin embargo, desde el Gobierno confirmaron que el Presidente Gabriel Boric no asistirá al funeral del exmandatario Sebastián Piñera este miércoles, debido a que sostuvo una reunión con parte de su gabinete para monitorear la emergencia que afecta a la región de Valparaíso.

Desde presidencia, informaron que el Presidente permanecerá en el Palacio de Gobierno, revisando las medidas de contención y recuperación de la emergencia que ha dejado 131 fallecidos, hasta el momento, y más de 30 mil hectáreas incendiadas.

En ese contexto, el Mandatario debería dirigirse a la Quinta Región este jueves, por lo que no se haría presente en el velorio de Sebastián Piñera en el ex Congreso de Santiago. Aunque, de no tener mayores inconvenientes, el Presidente debería asistir al funeral de Estado este viernes, que se realizará en la Catedral Metropolitana.