Pablo Piñera, hermano de expresidente asegura que “fue un hombre que tomaba muchos riesgos”

En conversación con La Tercera, Pablo Piñera se refirió al fallecimiento de su hermano Sebastián Piñera, el expresidente fallecido durante la tarde del pasado martes tras un accidente aéreo en Lago Ranco.

“Sebastián a todos les dijo ‘salgan ustedes primero y yo saldré último’ (...). (Magdalena) se acordó que salió y punto, estaba bastante shockeada”, recuerda Pablo Piñera sobre el momento en que ocurrió el fatal accidente, argumentando que “fue su último gesto de cariño y de decisión”.

“Polo”, como le dicen en su familia y amigos, es de los hermanos más cercanos al exmandatario y quien se parece más físicamente a él. Fue exmilitante de la DC y director ejecutivo de Cieplán, y reveló que “Sebastián estaba muy contento con su rol de expresidente(...) Estaba en un muy buen momento personal”.

Respecto al momento en que se enteró del grave accidente, sostuvo: “Me llamó José Cox, que estaba en Ranco cuando se cayó el helicóptero, me informó a los 10 minutos de ocurrido el hecho. Después supimos más detalles de que había tres sobrevivientes y después supimos, finalmente, que solo se había muerto Sebastián”.

“Siempre fue un hombre que tomaba muchos riesgos”

En esa línea, detalló que fue “muy golpeador”. “Pero Sebastián siempre fue un hombre que tomaba muchos riesgos y este fue un riesgo más que tomó, a él le gustaba desafiar. Él hizo parapente, era buzo con tanque, después manejaba el helicóptero hace 20 años. Así era su vida. Yo creo que él murió en la forma que a él le habría gustado morir”.

Asimismo, recordó su última conversación con el exmandatario. En ese sentido, manifestó que “él estaba tranquilo porque se dio cuenta de que la ciudadanía había reconocido la buena gestión que hizo en sus dos gobiernos, lo que no ocurrió cuando salió de Presidente. Pero hoy día fue bastante reivindicado(...)”.

“Yo creo que Sebastián, como todos los grandes hombres ha tenido muchas luces y sombras, pero creo que más luces que sombras. Y creo que Sebastián tuvo una gran cualidad que es que no conoce el rencor. No lo conoce y eso es una gran cualidad. Yo muchas veces me peleé con gente y después iba donde Sebastián y estaban todos almorzando en su casa”, sostuvo Pablo Piñera.

“El Presidente Boric se ha portado extremadamente bien”

Finalmente, el hermano del expresidente Piñera destacó el actuar del Presidente Gabriel Boric. “Creo que debo reconocer que el Presidente Boric se ha portado extremadamente bien con la familia en estos días, con su presencia hoy día en la llegada de Sebastián al grupo 10 de la Fach y con todas las delicadezas que ha tenido el gobierno con la familia. Estamos todos muy agradecidos”.