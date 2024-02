“Está en una situación privilegiada”: Emiliano Amor afronta la posible salida de Carlos Palacios a Boca Juniors

Santiago

Durante este miércoles, el defensa de Colo Colo, Emiliano Amor, afrontó la competencia que afrontará para ser parte de la zaga titular del cuadro albo durante la temporada, valorando los avances con Jorge Almirón.

“Estamos muy comprometidos en lo que el técnico quiere, somos seis centrales que estamos compitiendo de buena manera. Los entrenamientos a veces parecen más intensos que los partidos. Me siento muy bien, fue una alegría estar ante Everton, por todo lo que me pasó el año pasado, pero me sigo preparando: si me toca, buenísimo; si no, seguiré empujando afuera, en el banco o dentro de la cancha. Apenas llegó Almirón, nos dijo cosas básicas de su idea de juego, todavía tenemos que seguir mejorando. Se ha visto parte de su idea en los amistosos”, explicó el trasandino en conferencia de prensa.

Emiliano Amor también puso el foco en la Supercopa del domingo por sobre el estreno del club en Copa Libertadores. “Todavía no estamos pensando en Godoy Cruz. Estamos mentalizados en la final, es una copa que puede ganar la gente, el club y nosotros, sería la primera de este cuerpo técnico. Sabemos la responsabilidad que tenemos en Copa Libertadores, la vamos a asumir, pero lo primero es ganar este partido”, aseguró, abordando también la paralización de actividades que votó el Sifup.

“Se han tomado decisiones, respetando todas las opiniones. No puedo opinar mucho como extranjero, porque no me afecta, pero entiendo la situación y si esta decisión la toman muchos jugadores, por algo será y tiene que haber un consenso”, advirtió.

Emiliano Amor y el caso Carlos Palacios

En conferencia de prensa, también abordó la posible salida del volante a Boca Juniors. “Los que deciden son los dirigentes. Ojalá lo de Carlos se solucione rápido y se quede con nosotros, es un jugador importantísimo, le fuimos hablando todos los días”, comentó, señalando cómo ha visto a su compañero de equipo.

“No sé si es una situación complicada, es muy buena para él: un club tan grande como Colo Colo lo quiere, lo quiere un tan grande como Boca, lo llama Román, habla con Vidal. Está en una situación privilegiada, pero lo veo muy comprometido con nosotros y en los entrenamientos siempre deja todo. Por ese lado estamos tranquilos, sabemos que está pensando en el fin de semana”, expresó, junto con valorar el posible arribo de Lucas Cepeda al plantel.

“Si se llega a dar, ojalá venga de la mejor manera. Cualquier refuerzo que llegue lo vamos a recibir como a todos, de muy buena manera, y se van a integrar con las ganas y energía de triunfar en Colo Colo”, dijo, bajándole el perfil a la falta de refuerzos en el “Cacique”.

“Es más lo que se habla afuera que lo que nosotros sentimos acá dentro. Estamos entrenando con mucha intensidad, vamos a llegar de muy buena manera y como toda final la tenemos que jugar a muerte. Estamos muy metidos para el fin de semana, es lo único que nos importa”, concluyó Emiliano Amor.