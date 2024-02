“Es muy poco comparado con el dolor”: Nicolás Massú dedica el triunfo en Copa Davis a los fallecidos por los incendios en Viña del Mar

Santiago

Luego del sufrido triunfo 3-2 de Chile ante Perú, con remontada incluida tras quedar 1-2 abajo luego del dobles, Nicolás Massú encabezó el desahogo del plantel nacional de Copa Davis, pero sin perder la perspectiva.

Todo considerando que, en medio de los festejos, tuvo palabras para dedicar la victoria a los fallecidos por los incendios forestales en la Región de Valparaíso, cuestión que refrendó posteriormente en conferencia de prensa.

“Prender la TV y ver todas esas cosas es terrible. Trato de ponerme en el lugar de la gente que lo está pasando mal. Hay mucha gente que está en una situación mejor y va a tener que aportar en lo que le corresponda. Las noticias son muy tristes. La parte deportiva no es nada, pero tratamos de entregar un mensaje y que los que estemos acá haremos cosas para ayudar, uno siempre está disponible”, remarcó Nicolás Massú, valorando el espíritu mostrado por el equipo en el estadio Nacional.

“Sabemos lo que está pasando y dentro de lo que podemos hacer nosotros en una cancha de tenis, tratamos de por lo menos darle un poco de alegría a la gente. Sé que es muy poco comparado con el dolor, pero por lo menos tratamos de entregar un mensaje para todo el equipo. Mañana algunos se van a jugar ya, pero esto es Copa Davis. Pasa cualquier cosa. Es cosa de mirar los resultados alrededor del mundo, hay que ganar todos los partidos”, enfatizó el capitán de Chile.

“Esto es Copa Davis”

Si hay algo que Nicolás Massú repitió hasta el cansancio fue lo inesperado que siempre se da en las series de las confrontaciones por países, destacando el hecho de que sus jugadores nunca dejaron de batallar.

“Hay que jugar todos los puntos. Es el que gana tres. Hay mucha emoción, mucha presión. Es tercera vez en cinco años que estamos en el Grupo Mundial. Cada vez que llegamos es un recuerdo de cuando empecé en 2014. Ellos son los responsables, yo trato de hacer mi trabajo. Tenemos un equipo extraordinario. El análisis es que nosotros siempre peleamos, desde la primera a la última pelota, ganando o perdiendo. Siempre hay que luchar, entregar lo mejor de sí. Si tenemos esa mentalidad, podemos sacar adelante las series contra el rival que nos toque”, expresó, defendiendo decisiones como el haber mantenido a Alejandro Tabilo para el quinto punto, por sobre Cristián Garin.

“Mi trabajo es tratar que este equipo se mantenga unido. Tengo que tomar decisiones muchas veces y trato de tomar la correcta, y siempre me han entendido. El apoyo de Garin fue espectacular, con muy buena actitud, increíble comunicación. Es lo que más me emociona y más me hace feliz, si estoy en esto es para que estén a full”, remarcó quien lleva ya 10 años capitaneando al plantel nacional.