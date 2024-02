“Se me castigó excesivamente”: Luis Gnecco habla a casi tres años de ser formalizado por violencia intrafamiliar

Este sábado, Luis Gnecco se confesará en un nuevo capítulo de “Socios de la parrilla” de Canal 13 sobre la denuncia por violencia intrafamiliar y las repercusiones que tuvo, tanto en su vida privada como personal: “Cometí un error, se me castigó, excesivamente en mi opinión, pero igual salí para adelante”. Además, cuenta sobre los distintos pasos que dio en Hollywood y sus incursiones en Netflix, entre otras cosas.

En el programa conducido por Francisco Saavedra, Pedro Ruminot y Jorge Zabaleta, estarán invitados los actores de espectáculos de los 90′ Cristián García-Huidobro, Roberto Poblete y, precisamente, Luis Gnecco. Este último, formalizado en 2021 por lesiones menos graves, luego que su ex esposa, la socióloga Inés Carbacho, lo denunciara por violencia intrafamiliar.

Luego del bullado caso, Gnecco se vio obligado a dejar su puesto como jurado en el programa ‘Got Talent Chile’ de Mega. “Uno nunca termina de aprender los cachetazos que te pega la vida. Ese día se supo a las 9 y a las 12 yo ya había dejado de ser rostro de una marca, y al otro día había dejado de participar de un programa de televisión. Y durante todo ese año no tuve pega (...) estoy endeudado hasta con el grifo de la esquina”, confesará este sábado, según canal 13.

En la misma línea, contará que lo ocurrido fue también una forma de aprender: “Me fui un poco para abajo, pero no mucho, aprendí que soy un gallo resiliente. También aprendí rápidamente a ponerme en el lugar del otro. Creo que yo habría hecho lo mismo que el ejecutivo de la marca y el ejecutivo del canal que me sacaron, porque cometí un error”.

“Yo soy un gallo que siempre ha hecho lo que ha querido en la vida, siempre he sido un poquito soberbio, un poco pasado para la punta, y eso me cobró. También siempre he dado mi opinión política con libertad, y me ha ido bien. Entonces, llegado el momento en que cometo un error, se me castigó excesivamente, en mi opinión, pero igual salí para adelante. Fue muy difícil, pero honestamente fue un golpe de realidad que creo que me hacía falta”, reflexionará.

Además, en el espacio tocará temas acerca de su paso por Hollywood, en películas como “Los dos Papas” (2019), junto a Anthony Hopkins y Jonathan Pryce. También recordará una broma que hizo mientras filmaba la película en los exteriores del Vaticano, donde vestido de cardenal bendijo a unas turistas españolas.