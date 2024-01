Revelan que Tonka Tomicic estaría cerca de renovar contrato en Canal 13: este es el monto que le habrían ofrecido (menor a lo que gana actualmente)

Tonka Tomicic, ausente de las pantallas de Canal 13 desde febrero de 2023, podría estar a punto de regresar a la televisión. Aunque la animadora ha estado en medio de rumores sobre su futuro, recientes informaciones sugieren que está cerca de renovar su contrato con la ex señal del angelito.

La noticia fue revelada por Cecilia Gutiérrez en el programa Sígueme, donde compartió detalles sobre una reunión clave entre Tonka Tomicic y los ejecutivos de Canal 13. En el espacio de TV+, la periodista de espectáculo expuso: “Puedo decir, en un 99,9%, que Tonka renueva contrato con Canal 13… Pero hay un detalle que frenó la negociación y la hizo menos fluida durante todo este tiempo”.

El cambio en su contrato que complicaría su renovación en Canal 13

Más adelante, la periodista de espectáculo y panelista de Sígueme, señaló que la posible renovación incluiría una significativa reducción en el sueldo de Tonka Tomicic en comparación con el contrato anterior. Canal 13 habría ofrecido $8 millones, menos de la mitad de lo que la animadora estaba recibiendo anteriormente, alrededor de 40 millones de pesos.

Tras ello, Cecilia Gutiérrez explicó que actualmente ya no se ofrecen contratos por esos valores en la televisión, y que la oferta representa un cambio significativo en las condiciones económicas de Tomicic. “Ya no hay rostros por ese valor, la televisión no está con ese tipo de contrato para ninguna figura (…) Ella tenía uno de los mejores, porque además gozaba de un compromiso comercial”, sostuvo la panelista de Sígueme.

De esta manera, todo parece indicar que el futuro de Tonka Tomicic en Canal 13 estaría en un proceso de definición, con una posible vuelta a la pantalla, pero con ajustes importantes en los términos contractuales. Un cambio de sus condiciones laborales, que viene de la mano con su nueva vida lejos de su expareja Parived.