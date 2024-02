“Es un infierno”: vecino relata la cruel realidad que enfrenta la región de Valparaíso por los incendios forestales

Este viernes, más de 500 hectáreas de vegetación han sido consumidas por diferentes incendios forestales que se han registrado en la Región de Valparaíso, especialmente en las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.

Ante la emergencia, el Senapred anunció la evacuación de al menos 18 sectores de la región. En la comuna de Quilpué fueron las zonas del Canal Chacao, Los Pinos, Colinas de Oro, Teniente Serrano, Calichero, Pompeya, Canal Chacao, Los Lunes, Villa Olímpica y Población Argentina.

En tanto, para la comuna de Viña del Mar, los sectores evacuados son Achupalllas, Villa Independencia, Villa Rukan, Reñaca Alto, Villa Hermosa, Villa Dulce, Canal Beagle, El Olivar y Jardín Botánico. Mientras que en Villa Alemana fueron las zonas del Patagual, Lo Hidalgo, Quebrada Escobares y Fundo el Rincón.

“Es un infierno”

“Soy de Villa Hermosa, entre Quilpué y Viña del Mar, al lado de los cerros. Por aquí arriba el panorama desolador, es un infierno, se han quemado casas en los cerros, llegó un puro carro de Bomberos(...) El panorama es como una película”, manifestó Jhony Fernández, un vecino del sector.

En esa línea, detalló que los servicios básicos están cortados en la zona. “Está todo quemado por aquí, no hay agua, no hay luz en Villa Hermosa. Y uno no puede arrancar para ningún lado porque está todo oscuro, a las 6 de la tarde se apagaron y se prendieron las luces porque estaba todo oscuro”.

“Es un verdadero infierno, se prende un foco, se apaga otro. Mañana, el despertar va a ser desolador con toda esta cantidad de casas que se han quemado, los campamentos que están ubicados en la Villa Rocuant. Es desolador”, sostuvo.

Finalmente, cabe mencionar que según estimaciones de Conaf, durante esta temporada, un 28% de los siniestros investigados corresponde a intencional y el 72% a accidental o negligencia.