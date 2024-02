Juan Tagle apoya cambio para el cupo de extranjeros en Primera División: “Se genera el riesgo de errores, pero apoyamos la fórmula”

Santiago

Durante la presentación de Lucas Menossi como jugador de la UC, el presidente de Cruzados, Juan Tagle, anticipó la postura que tomará el club en el Consejo de Presidentes de esta tarde de jueves, donde se podría aprobar la propuesta para que se permitan seis extranjeros en los clubes de Primera División y cinco en cancha.

“Hemos apoyado las gestiones para la búsqueda de un acuerdo de consenso en esta materia. Estuve en un grupo de conversación con el Sifup y se discutió esta posibilidad de una solución hibrida, con seis extranjeros y cinco en cancha. No es algo que me guste mucho, porque se genera el riesgo de errores, pero somos actores de esa fórmula y la vamos a apoyar. Hay un apoyo generalizado y esperamos que eso se solucione”, apuntó, cuestión que también refrendó en términos prácticos el gerente deportivo del club, José María Buljubasich.

“Votamos por cinco extranjeros, pero si se decide que puede haber seis veremos qué hacemos y si es necesario. No quiere decir que si o si tendremos seis, pero no porque hayamos votado por cinco, no quiere decir que no tengamos seis”, explicó el “Tati”.

Además, Juan Tagle valoró que se pueda bonificar extra la utilización de jugadores que podrían estar en La Roja Sub 20 que será local de la cita planetaria en 2025 para el minutaje sub 21. “Es una regla que se propone en el contexto del Mundial Sub 20 del próximo año, pero estamos por apoyar esa iniciativa, creemos que está bien inspirada”, dijo.

Al margen del debate en el Consejo de Presidentes, José María Buljubasich también afrontó la pugna que tienen con Fortaleza para contar con Benjamín Kuscevic. “Hay posibilidades de que vaya a otro equipo, pero no está cerrado para ningún lado. Nos interesa y gustaría contar con él, pero si no, evaluaremos. Se puede sumar también un volante o un lateral derecho. Eso lo estamos evaluando de manera general”, concluyó en San Carlos de Apoquindo.