“La decisión fue bastante fácil”: Lucas Menossi justifica su llegada a la UC y defiende los resultados del club en pretemporada

Santiago

Durante este jueves, Lucas Menossi fue presentado oficialmente como refuerzo de la Universidad Católica, aun cuando ya jugó en tres de los amistosos del club y hasta jugó con el club durante la pretemporada en Perú.

“Estoy sinceramente muy feliz de estar acá, tenemos un año muy importante para todos y espero estar a la altura de un club como Católica. La decisión fue bastante fácil, cuando un club tan grande de Chile tuvo el interés en mí no tuve muchas dudas”, explicó el argentino, valorando las recomendaciones que recibió para llegar al club tras rescindir tu contrato con Tigre.

“Hablé con muchos excompañeros que pasaron por acá. Néstor Gorosito, al que tuve de técnico dos veces, me habló muy bien del club y la ciudad. Con todas las referencias que he tenido, no lo dudé”, enfatizó Lucas Menossi, sin complicarse con el hecho de verse obligado a entrar rápidamente en dinámica de partido.

“Apenas llegué, me tocó jugar, pero me hicieron sentir muy cómodo tanto mis compañeros como el cuerpo técnico. De a poco nos vamos conociendo, los partidos sirven para llegar bien a la primera fecha del torneo”, apuntó el volante de 31 años, consciente de las metas trazadas para el equipo.

“Uno viene a dar el máximo para jugar y ayudar dentro de la cancha. Sabemos de lo importante que es Católica acá, que tiene que pelear todo lo que juega, y sabemos que el partido con Coquimbo es una final para nosotros. Necesitamos entrar a esa copa, le da prestigio al club, pero vamos a seguir trabajando para cumplir con todos los objetivos”, dijo el argentino, pidiendo calma ante el nivel irregular mostrado por la UC hasta ahora, donde solo ganó un partido de los cuatro que jugó.

“Los amistosos son importantes, a todos nos gusta ganar, pero no hay que sacar el contexto, recién arrancó la pretemporada y se jugaron varios partidos seguidos. Lo que pasó con Coquimbo se parece mucho más a lo que queremos, nos preparamos para jugar en ese nivel y con el mayor tiempo posible”, concluyó Lucas Menossi en San Carlos de Apoquindo.