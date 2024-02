Carlos Villanueva y su crítico análisis del recambio en el fútbol chileno: “No vemos un Vidal, Alexis o Bravo en estas nuevas generaciones”

Santiago

En la edición de Los Tenores este jueves, nuestros panelistas charlaron con otro de los grandes nombres del mercado de fichajes del fútbol chileno, Carlos Villanueva, quien regresó al Audax Italiano para la temporada 2024.

“Ya van dos semanas trabajando con el equipo, han sido dos semanas muy interesantes y bonitas en lo personal. Volver después de 15 años es muy lindo, recibir todo ese cariño ha sido muy lindo”, aseguró el volante, que destacó las mejoras en infraestructura para el elenco floridano.

“Es un cambio bastante grande. Yo no conocía la Ciudad de Campeones, tiene una infraestructura bastante interesante. Es rico ver al club cómo ha crecido en ese sentido. Tampoco alcancé a jugar por Audax en La Florida ya cambiada, asi que ha sido un crecimiento muy grande”, dijo Carlos Villanueva, quien puso los pies sobre la tierra en torno a lo que pueda hacer futbolísticamente.

“Me fui cuando estaba cerca de los 23 años, cuando estaba más joven, más ágil, donde me salía todo, nominado a la selección chilena. Me encantaría ser ese, pero hay que ser realista y soy otro jugador”, dijo el “Piña”, aplaudiendo también el retorno de otros referentes del fútbol chileno a la liga, como Arturo Vidal a Colo Colo o Marcelo Díaz a la U de Chile

“Lo veo como algo positivo. Es importante para la gente ver jugadores identificados con su club. Ojalá eso ayude a que vaya más público al estadio. Estoy preparado para ser un aporte desde donde me toque, ayudar en todo ámbito y para eso me estoy preparando, para estar peleando en lugares de avanzada”, insistió.

El crítico análisis de Carlos Villanueva a la formación de jugadores

Durante la charla con Los Tenores, dado el historial que tiene en el fútbol, el exseleccionado nacional hizo una particular reflexión en torno a su relación con los jugadores más jóvenes.

“Me gusta dar el ejemplo con hechos, mostrando. Si no trabajan como los más grandes, eso ya debería llamarte la atención (...) La recepción de los jóvenes es relativa, unos escuchan más y les queda, a otros no. Cuando era joven me tocó un equipo muy profesional. No es que nos hablaran mucho, pero se sacaban la cresta en los entrenamientos, eran responsables, siempre a disposición del entrenador. Sin darme cuenta, fue el ejemplo que tuve en esos años”, dijo el jugador de 37 años.

“Voy por esa línea al momento de dar el mensaje a los más jóvenes. Ahora, yo también estoy compitiendo con ellos, tratando de ganar el fin de semana. No estoy de formador de jugadores tampoco, porque seguimos siendo jugadores”, enfatizó, remarcando las dificultades en la renovación de figuras en el país.

“Ese recambio no es automático. Es algo que se va dando de a poquito, es difícil igual. No vemos un Vidal, Medel o Bravo, jugadores de esa calidad, en estas nuevas generaciones. No están los jugadores jóvenes que dejen en la banca por méritos propios a los que tienen más experiencia. Los DT que llegan no van a venir y llegar a poner jóvenes si al tercer partido los van a echar. No es tan simple”, reflexionó Carlos Villanueva.