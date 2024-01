Duró cinco días en el club: Paulo Garcés explicó los motivos por los que rescindió su contrato en Deportes Linares

Paulo Garcés fue presentado el pasado jueves como flamante refuerzo de Deportes Linares para afrontar la temporada 2024 en la Segunda División. Sin embargo, el arquero de 39 años sorprendió cinco días después y decidió rescindir sin haber jugado un solo partido.

A través de un comunicado, el conjunto de la Región del Maule informó que “Garcés decidió no continuar con el plantel de cara a los desafíos deportivos del año en curso (...) a razón de motivos personales y familiares, los cuales desde esta directiva respetamos absolutamente”.

Por su parte, el exportero de La Roja realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram para explicar los motivos que lo llevaron a tomar la decisión, acusando problemas personales que le impidieron seguir en Deportes Linares.

“Lo primero que voy a decir es que le doy las gracias infinitas a mi gran amigo Jaime Valdés (dueño del club), que es quien lidera este proyecto, por invitarme y convencerme para ir a Linares”, comenzó señalando el “Halcón”.

Paulo Garcés explica su fallido arribo a Deportes Linares

En esa línea, Garcés contó un problema familiar que vivió con uno de sus hijos y que a la larga provocó su decisión. “Hace 10 días, mi hijo Benjamín sufrió un bloqueo en su garganta con una carne. Mi señora (Joyce Castiblanco) gritaba y se bloqueó, porque vio a mi hijo desesperado”, explicó.

“Gracias a Dios, yo pude reaccionar de buena manera y logré sacarle ese pedazo de carne. Ahí pudo respirar, pero ya estaba morado. Gracias a Dios, repito, no pasó a mayores. Fue un tema traumante para todos”, añadió el campeón de América en 2015.

“Desde ese día, él me pidió que no fuera, que me quedara en casa. Ya estaba la decisión tomada de irme, lo había hablado con mi señora porque era para seguir mi carrera, pero cuando un hijo te pide eso, uno se replantea muchas cosas. Mi familia me acompañó siempre a todos lados y esta vez me tocó a mí acompañarlos en la decisión (de quedarme con ellos)”, continuó.

Además, Paulo Garcés reveló no estaba en los planes del DT Eduardo Lobos. “Puse en la balanza muchas cosas y una de ellas es que tampoco era prioridad del técnico. Él, obviamente, está en su derecho de querer los arqueros que quiera”, afirmó.

“Con todo eso, tomé la decisión por mí, mis hijos y mi señora de no ir a Linares, pese a que están armando un equipo extraordinario. Les deseo lo mejor y les ofrezco disculpas a los hinchas”, cerró el guardameta.