Ramón Fernández reconoce su molestia por haber dejado Deportes Iquique: “Esperaba otro trato por el año que tuvimos”

Santiago

En la edición de Los Tenores este martes, nuestros panelistas charlaron con una de las flamantes incorporaciones de San Antonio Unido, Ramón Fernández, quien competirá en la Segunda División Profesional.

“Es un desafío grande. El presidente Guillermo Lee me convenció, tiene muchas ganas de ascender. También yo y mi familia queríamos venirnos a Santiago, acomodarnos para el futuro y llegamos a un acuerdo. Estoy con muchas expectativas”, explicó, junto con valorar la propuesta que le hicieron llegar desde el cuadro “del timón y la gaviota”.

“El proyecto me llamó mucho la atención, el club está haciendo las cosas ordenadas. También por la frustración. Quería seguir un año más en Iquique, no se pudo por “x” motivo y tuve varias conversaciones con otros equipos, pero ninguna que me llenara. Uno ve que el fútbol se volvió solamente un negocio, el hecho de ganar algo o lograr un objetivo no te lleva a un club. Con la familia decidimos volver a Santiago y con San Antonio encontré una muy buena propuesta. Estoy muy contento”, reconoció Ramón Fernández, que apuntó a un factor particular que tendrá el SAU este año.

“El club se trasladó a Santiago, vamos a jugar como local acá. Había una chance de ejercer la localía en Valparaíso o en La Florida, pero vamos a entrenar en Santiago al menos todo el año”, apuntó “Don Ramón”.

Su dolor con Deportes Iquique

En la charla con Los Tenores, Ramón Fernández confidenció que no quedó contento con cómo se dio su salida del elenco con el cual ascendió a Primera División el año pasado.

“Hablaron con mi representante, no me llamaron ni a mí y me dijeron que tenían otra idea para el club. Quería seguir, estaba cómodo (...) Hay que ser sincero, esperaba otro trato por el año que tuvimos. El anhelo era ascender a Primera División. Hubo torneos en que la pasaron muy mal, el año pasado se hicieron bien las cosas, pero después se fueron manejando de otra manera, se fue el “Chueco” (Ponce) y es entendible que buscaran otra idea”, aseguró, junto con lamentar la forma en que dejó a los “Dragones Celestes”.

“Me hubiera gustado un “gracias” nada más de parte de los dueños y la gerencia del club, pero optaron por llamar a mi representante. Lo mejor es hablar a la cara y listo, cada uno por su lado”, recalcó, ya proyectando en San Antonio Unido el fin de su carrera deportiva.

“Lo tengo pensando, me voy ordenando. Cuando se dio lo del SAU me voy proyectando. Voy a jugar este año, con opción de seguir el otro. Me siento bien, todavía me gusta levantarme a entrenar. Me ayuda el no lesionarme nunca. Después no descarto nada. Pienso jugar 1 o 2 años más y después parar, quiero hacer otras cosas”, concluyó Ramón Fernández en Los Tenores.