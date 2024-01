Jean Beausejour responde a rumores sobre su supuesta llegada a La Roja

Santiago

Ricardo Gareca, el nuevo entrenador de la selección chilena de fútbol, ha enfatizado su objetivo principal de llevar a La Roja al Mundial de 2026. Como parte de su estrategia, el entrenador buscaría imitar lo que hizo con la Selección de Perú.

Así, según información de La Tercera, el “Tigre” buscaría incorporar a exfutbolistas seleccionados a su cuerpo técnico, para sumar jerarquía y experiencia. Uno de los nombres que sugirió el diario fue Jean Beausejour, bicampeón de América y único jugador chileno en marcar en dos Copas del Mundo.

En el programa deportivo Los Tenores de ADN, el histórico bicampeón continental con La Roja, se refirió a los rumores que lo rodearon en las últimas horas. “No sé. Si hubiese algún contacto o existiera, no tengo problema en decirlo. No va por ahí la cosa. Estoy muy feliz con los tiempos que tengo. En algún momento quise volver a la cancha, ahora cada día que pasa lo veo más lejos. No me han llamado”.

Nelson Tapia, ex arquero mundialista en 1998, es otro de los nombres que se rumorea para unirse al cuerpo técnico de la selección chilena. Los trascendidos indican que ya hubo acercamientos y discusiones sobre aspectos económicos relacionados con su posible contratación.