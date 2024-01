Marcelo Díaz disfruta sus primeros partidos en la U: “No creí que volvería”

Santiago

Durante la edición de Los Tenores este lunes, nuestros panelistas tuvieron la oportunidad de conversar con el volante de la U de Chile, Marcelo Díaz, quien destacó el haber ganado los dos primeros amistosos del año.

“Las sensaciones son buenas hasta el momento. Hemos hecho dos partidos muy buenos y muy intensos, hemos podido llevar a la práctica la idea del entrenador, lo que nos tiene muy contentos. Tenemos que ir creciendo a nivel colectivo e individual para llegar muchísimo mejor de lo que estamos al comienzo del torneo”, aseguró “Care Pato”, valorando las cualidades en el juego que mostraron ante la UC el pasado sábado.

“Me gustó el partido que hicimos de principio a fin, entramos con ganas de comernos el partido y creo que lo hicimos bastante bien. No perdimos la calma tras el gol de ellos y a la larga pudimos meter los goles que al principio no pudimos. Tenemos un buen entrenador. Nuestra misión es hacer lo que entrenamos. Nos pide roles específicos en función del colectivo, hay fases para presionar y otras para salir”, remarcó Marcelo Díaz, apuntando a dejar atrás las magras campañas de años anteriores.

“No se pueden volver a repetir situaciones que ocurrieron antes. Me encuentro con un club muy ordenado. Tienen las condiciones suficientes para hacer tu trabajo, cada uno cumple su función y estamos todos remando para el mismo lado”, valoró, reconociendo que vio complicado el hecho de concretar su segunda etapa en la U de Chile.

“No creí que volvería. El año pasado, cuando fui a Audax, tiré la toalla, pero afortunadamente Manuel Mayo siempre mantuvo el contacto conmigo, que iba a hacer lo posible y afortunadamente se dio (...) Se me hizo bastante complicado estar afuera y no poder ayudar. Para los que amamos a la U, verla en esa condición durante muchos años no nos gustaba. Solamente quería venir, daba igual la forma y el fondo. No se pudo dar en el pasado, pero afortunadamente hoy se da y hay condiciones para que sea diferente”, enfatizó.

Marcelo Díaz y su momento en el fútbol chileno

Durante la entrevista con Los Tenores desde la Región de Coquimbo, expuso sus objetivos personales a la hora de regresar al cuadro universitario laico con 37 años.

“Vengo con la intención de seguir compitiendo, mantenerme lo mejor posible durante el año. Físicamente, me siento muy bien, pero vengo a disfrutar el día a día. Estoy en el lugar que quiero. Ya tengo mi edad, en algún momento se me va a acabar esto, pero mi intención es transmitirle a los más jóvenes mi experiencia, que la puedan desarrollar y quedarse con algo. Soy el cabecilla del grupo, hay que dar el ejemplo en todos los aspectos. Estoy dispuesto a dar todo y más por el club y mis compañeros”, aseguró, sin tomar partido del todo por el hecho que Charles Aránguiz y Eduardo Vargas puedan seguir sus pasos.

“No he conversado esas cosas. Tengo más contacto con Charles, pero el presidente y gerente deportivo dejaron claro que las puertas del club están abiertas. Si deciden regresar, sería muy bueno para el fútbol chileno y para ellos”, remarcó, junto con plantear que el foco no estará en Arturo Vidal tras su regreso al fútbol chileno.

“Se ha hablado mucho de eso, pero me enfoco a que en la U sea todo lindo. Lo que ocurra en Colo Colo o Católica no es mi responsabilidad. La tendencia va a ser preocuparnos de lo que nos ocurra a nosotros, no de lo que no está en nuestro control. Nombres como el de Vidal, Castillo, Vecchio, Villanueva, le hacen bien al fútbol chileno y ojalá le demos un salto de calidad, para que sea más competitivo”, comentó “Care Pato”.