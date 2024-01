“Estoy tratando de empezar un camino nuevo”: Chris Vorpahl anuncia la nueva dupla con la que seguirá compitiendo en el voleibol playa

Santiago

En la última edición de Mujeres al Deporte este domingo, Macarena Miranda conversó con Chris Vorpahl, quien junto a Francisca Rivas disputó el voleibol playa de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, donde finalizaron en el octavo lugar.

“Fue un tremendo torneo. Cuando decidí cambiarme, era el deporte que tenía en miras y nunca me comprometí más allá. Habíamos aspirado a otra cosa. Tuvimos nuestro año peak el anterior, pero terminó siendo una experiencia maravillosa. Hay que quedarse con lo positivo, el deporte es así. Lo intentamos todo y no fue nuestro torneo no más, pero sin duda hay un antes y un después en Chile tras los Panamericanos”, comentó quien, al finalizar el torneo, optó por separar la dupla.

“Fue un camino hermoso. Todo el recorrido, hicimos mucho por el voleibol femenino chileno, lo pudimos visibilizar. Nuestras contrincantes nos miran de manera diferente. Posicionar a Chile en el Circuito Mundial marca un camino para las nuevas generaciones, que también es algo muy positivo”, explicó Chris Vorpahl, quien desdramatizó el hecho que haya dejado de competir con Francisca Rivas.

“Esto en Brasil pasa siempre, las duplas duran dos años si no te va bien. No tiene que ver con odio o no soportarse, comenzó a generarse morbo por parte de la gente. Había un desgaste, era algo que tenía que hacer, no me arrepiento y estoy mejor. Estoy contenta con todo lo que conseguí con ella, me quedo con eso”, enfatizó la deportista nacional

El nuevo camino de Chris Vorpahl

En el diálogo con Mujeres al Deporte, reconoció lo complejo que fue para ella el período post Juegos Panamericanos. “Se me pasó por la cabeza el retiro, es algo que con cierta edad comienza a hacerse más visible, pero quería darme la oportunidad. Me dio covid tras los Panamericanos, fue un impacto emocional el torneo, traté de rearmarme, pensar lo que quería y ahora estoy tratando de empezar un camino nuevo con otra compañera. Vamos a ver cómo nos va”, comentó.

La nueva dupla de Chris Vorpahl es Fabiana Aries, quien fuera seleccionada brasileña y campeona del mundo sub 21, que ahora está nacionalizada tras casarse años atrás con un chileno. “Hay que construir, es un equipo totalmente nuevo. Me lo estoy tomando con mucha calma. El foco que tenemos es una fase inicial, jugar la liga nacional y ganarnos el cupo para el Sudamericano que se va a disputar en la Medialuna de Rancagua. Tenemos que ir quemando etapas”, apuntó, instancia en la cual está ya anotada su ex pareja deportiva, Francisca Rivas, que participará junto a Amanda Recart.

“Dejé de tener un propósito y tuve que buscarlo. Es algo que nos moviliza, levantarnos día a día. Estoy en esa etapa, descubriéndolo. Estaba un poco desencantada, no sabía lo que iba a hacer, pero que hayamos conectado es algo que quizá tenía que ser”, reconoció Chris Vorpahl, quien descartó asumir funciones técnicas a futuro.

“No me gustaría ser entrenadora, no tengo paciencia, me funarían hoy en día. Sí me gustaría hacer campamentos con gente extranjera y mostrarles el país. Hay mucha gente que está preparada para la formación, yo prefiero ir a otras áreas”, destacó, apuntando a la necesidad de que, tras Santiago 2023, Chile siga progresando a nivel deportivo.

“Hemos avanzado, pero comparado con otros países. Falta que Chile se haga llamar un país deportivo, los Panamericanos tocaron la fibra y dejaron a la gente muy prendida. Estamos en esa vía, pero es un proceso lento”, concluyó en Mujeres al Deporte.