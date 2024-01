“Eso lo ve hasta un ciego”: el enojo de Marcelo Bielsa tras perder con La Roja Sub 23

Santiago

Si hay alguien que evidenció sin ambivalencias su molestia por haber perdido su segundo partido en el Preolímpico Sub 23 fue Marcelo Bielsa, que lamentó la derrota ante Chile este sábado.

Todo considerando los monosílabos con los cuales respondió las dos primeras preguntas en la conferencia de prensa, donde al comienzo se suponía que no iba a comparecer, pero finalmente los encargados del torneo lo “obligaron” a comparecer.

“Significa un orgullo poder dirigir”, dijo primero Marcelo Bielsa, para luego apenas esbozar razones en pos de argumentar. “Puede que los planteamientos no hayan dado resultados”, planteó.

Luego, un periodista le pidió más desarrollo al argentino, cuestión que no le gustó. “¿Cuál es la pregunta? No pierda tiempo (...) Estoy en desacuerdo, no tuvimos enormes dificultades defensivas. ¿Hay otra pregunta?”, espetó, además de asegurar que la derrota con Chile no fue merecida.

“El rendimiento es proporcional. Los resultados que merecimos no los obtuvimos, eso lo ve un ciego”, continuó diciendo un molesto Marcelo Bielsa, que pese a tener como base al plantel que fue campeón del mundo a nivel sub 20 es último en el grupo B del Preolímpico.