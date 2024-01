Alexis Sánchez tras fichar por el Manchester United: “¿No puedo romper mi contrato y regresar al Arsenal?”

Santiago

Alexis Sánchez, actual delantero del Inter de Milán, sigue lamentando su experiencia en el Manchester United, revelando en una entrevista con la BBC los desafíos que enfrentó durante su paso por el club inglés.

Aunque llegó como una estrella destacada procedente del Arsenal y se convirtió en el jugador mejor pagado de la Premier League, su rendimiento no cumplió con las expectativas.

En la entrevista, Alexis Sánchez elogió las habilidades de José Mourinho, entonces entrenador del Manchester United, destacándolo como uno de los mejores del mundo en términos de entrenamiento y enfoque táctico. Sin embargo, dejó entrever las dificultades dentro del equipo, describiendo una “sensación rara” en el grupo.

“Sigo lamentando mi paso por el Manchester United. Digo las cosas como son y en mi opinión, Mourinho es uno de los mejores entrenadores del mundo por su forma de entrenar, por cómo estudia los vídeos y por cómo hace las cosas”, expresó el tocopillano en la entrevista, donde reconoció que nunca se pudo adaptar a Manchester y no se sentía valorado.

Según sus palabras, habló de que el portugués formó una atmósfera poco saludable, afectando negativamente la cohesión del grupo. “A veces estaba jugando bien, marcaba un gol y ‘Mou’ me quitaba del campo. Y yo digo: Me encanta el fútbol, amo este deporte. He jugado al fútbol desde que tenía cinco años y si me quitan el balón, es como si perdiera la alegría. Soy así”, sentenció el seleccionado chileno.

Según sus propias palabras, luego de los primeros entrenamientos como parte del Manchester United, se dio cuenta inmediatamente de que no era su lugar. “Después de mi primer entrenamiento, llegué a casa y le dije a mi familia y a mi agente: ¿no puedo romper mi contrato y volver al Arsenal?”, expresó el “Niño Maravilla”.