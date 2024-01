La historia cuando Ricardo Gareca “vistió” la camiseta de la selección chilena

Santiago

Con la llegada de Ricardo Gareca a la banca de La Roja, comenzaron a fluir los recuerdos en torno a la relación que el “Tigre” tenía con nuestro país, al margen de su historial reciente de enfrentamientos como DT de Perú.

Por lo mismo, al revisar el historial, llamó la atención un registro cuando, en su época de jugador, vistió la camiseta de la selección chilena. Todo, claro, tras haber intercambiado su polera tras un amistoso ante el “Equipo de Todos”.

Aquello ocurrió el 12 de mayo de 1983, cuando, con Ricardo Gareca como parte de la oncena titular, Argentina igualó 2-2 con Chile en un duelo amistoso disputado ante 19.615 espectadores en el estadio Nacional.

“La era Bilardo la iniciamos acá, me tocó hacer un gol y me hicieron un penal. Tengo gratos recuerdos. Siempre Chile ha sido un país en el que a nivel de clubes y selección me tocó enfrentarlo y visitar muchas veces”, recordó durante su presentación como DT nacional.

¿Cómo terminó en aquel entonces el “Tigre” con la camiseta de La Roja? Todo fue obra de Marcelo Pacheco, entonces lateral de Naval de Talcahuano, quien recordó el momento en diálogo con ADN Deportes.

“Tuve la suerte de tener su camiseta. Me tocó marcarlo, era el 9 de Argentina, tuvimos bastantes encontrones, pero con buena intención. Terminó el partido y le pedí la camiseta, nos dimos la camiseta, nos dimos un abrazo y eso fue. Espero que todavía la tenga. A mí me entraron a robar cuando jugaba en Antofagasta y la perdí”, lamentó.

De todas formas, el hoy secretario técnico del Colegio de Entrenadores valoró aquel choque en la cancha del recinto ñuñoíno. “Tengo el recuerdo bonito de haberle cambiado camiseta y haberlo enfrentado, era un tipo serio para jugar, no de muchas palabras”, concluyó Marcelo Pacheco, parte de aquel amistoso en el que el hoy DT de La Roja terminó, como si fuera una premonición, con la camiseta puesta por Chile.