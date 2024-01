Gareca ilusiona en su presentación con la Roja y se descarta de las series menores: “A mi lo único que me interesa es llevar a Chile al Mundial”

Con bombos y platillos fue presentado este jueves Ricardo Gareca como el nuevo entrenador de la Selección Chilena.

El técnico argentino era el favorito de los hinchas para que sucediera a Eduardo Berizzo en el banco y esta vez la ANFP estuvo a la altura, ya que escuchó la voz del pueblo y lo nombró como el nuevo líder del equipo de todos.

En la conferencia de prensa, el nuevo DT de la Roja comenzó diciendo que “es una gran responsabilidad, estoy muy agradecido, es un honor estar en este país. “Chile siempre ha sido una selección muy competitiva, por lo que estar al frente es un desafío muy importante”.

En esa línea, siguió con sus elogios hacia nuestro país. “Chile es una selección de enorme categoría, en sus jugadores, que lo han demostrado, lo siguen demostrando y con muchachos que lo querrán demostrar también”.

“El gran objetivo es ir al Mundial”

En la segunda parte de la conversación, el estratego trasandino habló sobre su principal desafío al mando del equipo de todos: ir al Mundial de Norteamérica 2026.

“Todos queremos un mismo objetivo, que es ir al Mundial y tenemos las condiciones de poder hacerlo. Me gustaría ver, en todo lo que significar una selección, la entrega, esa que siempre tuvo Chile, que excede a lo futbolístico, eso nos va a dar tranquilidad a todos”, indicó.

“Dentro de lo que imagino, de las que hablaba con el presidente, a mi lo único que me interesa es lo que soñamos todos, que Chile esté en el próximo Mundial”, lanzó Gareca.

Otras frases importantes de Gareca

Su estilo de juego

“Tengo un gusto futbolístico, el cual espero que los muchachos se puedan adaptar a lo que me gusta, así como yo poder sacar lo mejor de ellos”.

“Mi enfoque es la Selección Mayor, pero obviamente estoy atento de las series menores y sus entrenadores tienen las puertas abiertas para conversar todo lo que quieran”.

Debut ante Francia

“Son los debuts ideales, por supuesto uno le tiene respeto a las selecciones que se han mencionado (Francia, Perú y Argentina), pero hay que estar unidos y el sentido de la responsabilidad”.

“Quiero instalarme cuanto antes para planificar los partidos, necesito la observación superficial, otra cosa es ya tener un conocimiento con el jugador, estar cara a cara con él que es lo que necesito”.

Le dejó las puertas abiertas a la prensa

“Yo no tengo problemas con la prensa, habrá puertas abiertas, pero cuando tenga que cerrarla, tendrán que entender, no soy de ir a programas, les pido tolerancia”.

Otros objetivos con la Roja y la importancia del fútbol local

“Yo quiero lo máximo, como lo quieren ustedes y para eso nos contrataron, para solucionar el problema y para que Chile pueda ir consiguiendo los objetivos lo más rápido posible”.

“Chile no está demasiado lejos del Mundial, está ahí cerca, y no es necesario estar en la cima, el objetivo es estar”.

“La Selección se alimenta siempre del fútbol local, siempre los jugadores chilenos salen del fútbol local, salvo excepciones”.

Adaptación y posibles problemas de indisciplina

Respecto a su adaptación, manifestó: “Lo que me interesa es adaptarme lo más rápido posible, a toda la exigencia del país y a toda la exigencia de la Selección. Será fundamental para el trabajo que pueda hacer al mando del equipo”.

Sobre posibles problemas de indisciplina que se presenten, lanzó: “Todos nos podemos confundir, todos podemos cometer algún error. Tenemos que ser lo más profesional posible, así que no creo que pueda tener ningún tipo de problemas. Las conversaciones que tenga con ellos se solucionarán las cosas si es que hay algo que solucionar”.

“Lo único que me interesa es la selección mayor”

“A mi me han contratado para lograr los objetivos con la Selección mayor, porque si no clasificamos al Mundial, esto se termina. No puedo meterme en algo que lo único que puede hacer es desenfocarme. Si me hubiesen contratado para otra cosa, estaríamos hablando de otra manera”.

Virtudes del jugador chileno

“Talentoso, jugador de entrega, jugador de actitud. Esas son las cualidades más importantes que tiene un futbolista chileno, pero los conoceré más profundamente una vez que esté acá. Siempre la percepción que tuve tiene que ver con esas condiciones, con la actitud, de aguerrido y de grandes cualidades futbolísticas”

Copa América

Lo que yo vislumbre en los dos primeros partidos amistosos y lo que vaya conversando con los jugadores, será esencial para mis decisiones respecto a la Copa América, ya que aún falta un par de meses para aquella competición

¿Qué fue lo que lo cautivó para venir a Chile?

“El trato que recibimos. Me gustó la conversación que tuve con la dirigencia, la que tuve con Manuel Pellegrini, la que tuve con Falcioni y sobre todo, el enfrentamientos que tuve por largos años ante Chile. Siempre Chile me presentó mucha dificultad en la vereda del frente, siempre fue una situación de dificultad para mi, de mucho enfoque, de mucho trabajo. Así que eso me lleva a enfrentar este desafío, con todas las herramientas, que creo que tenemos, para poder llevar a Chile al Mundial”.