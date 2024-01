“No convertirla en una playa bananera”: viralizan video en TikTok de estricto salvavidas en balneario chileno

En un llamativo y viralizado video en redes sociales, el salvavidas de la playa Los Molles, en la región de Valparaíso, se dirige a los visitantes para recordarles las normas que rigen este popular destino veraniego. Con un tono ameno, pero firme, el trabajador costero recalca la importancia de mantener la playa como un lugar familiar y de buenas costumbres.

El hombre comienza recordando la esencia del balneario como un espacio para descansar, estar en paz, y disfrutar en familia. Sin embargo, enfatiza que para preservar este ambiente, es esencial respetar las normas establecidas por el Estado de Chile.

“Le voy a recordar lo siguiente a la gente nueva: la playa Los Molles es una playa familiar, de buenas costumbres, una playa donde descansar, estar en paz, jugar con los niños, jugar con los niños en el agua, divertirse, echar la talla (sic), esa es la playa Los Molles”, señala el salvavida.

“¡MO-LES-TA!”

Entre las normas destacadas, se prohíbe fumar en la playa, tanto por el cuidado del medio ambiente como por el respeto a los demás visitantes. Además, hace un llamado directo a no consumir hongos (marihuana), ya que afecta negativamente a la salud y especialmente a los niños.

“No tome alcohol en la playa. Si viene de la noche medio carreteo, no se meta al agua con estado etílico. Por otra parte, si trae perritos, el perro amarrado, por favor (...) si trae parlantes, está prohibido escuchar música. No traiga parlantes, ni parlantes grandes, ni parlantes chicos, ni medio parlante, parlante medio, micro parlante, parlante celular, no escuche música ¡MO-LES-TA!”, continuó el trabajador del balneario.

Pero el salvavidas de Los Molles fue más allá y afirmó tajante: “Esto no es una playa bananera, es una playa familiar. Ojo, hay que cuidar la playa, no convertirla en una playa bananera”.

El video, publicado por Vania Venegas (@chaikatereshkova) en TikTok el pasado miércoles, ya cuenta con casi un millón de reproducciones y más de tres mil comentarios. “EXCELENTE SERVICIO!! lo felicito señor, ojalá más salvavidas fueran así como él, dejando claro que las playas de chile es para descansar”, “aplausos y una cerveza para ese caballero, pero no en la playa” y “amo, denle un aumento al caballero”, son algunos de los mensajes que ha recibido el registro.