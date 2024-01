En un conmovedor relato, Carla Urriola, una chilena residente en Corea del Sur, compartió su nostalgia por el pan chileno, expresando su tristeza al no haberlo probado desde el 19 de junio de 2023.

La joven, visiblemente emocionada, reveló en su cuenta de TikTok su experiencia al ver un video de una niña chilena influencer que mostraba su desayuno con una hallulla, queso, jamón y palta.

“Estoy triste porque acabo de ver el vídeo de una niña chilena (...) estaba como contando de su día y mostró lo que estaba comiendo para el desayuno y su desayuno era pan hallula con queso, jamón y palta y ustedes no me van a creer, pero yo me puse a llorar porque echo tanto de menos el pan”, expresó la chilena.

“Imagínate...”

La joven, además, compartió la dificultad de encontrar pan chileno auténtico en el extranjero: “Aquí en Corea del Sur existe el pan de molde con multigrano y toda la cuestión, pero no es pan chileno, no es una hallula, no es una marraqueta”.

“Los chilenos comemos literal, ¿cuánto? como tres panes diarios, imagínate vivir 21 años comiendo tres panes diarios y que un día para otro no comas más, es que puede sonar muy estúpido, pero es que ustedes no entienden”, complementó, sin antes señalar: “Esto de estar viviendo sola en el extranjero no me está gustando, yo no echo de menos a chilenos, tampoco a mi familia, pero aquí no tengo pan”.

En la misma, la chilena reveló sus intentos de recrear su once chilena en Corea, pero admitió que no es lo mismo: “Intento replicar el tema de pan con palta, con jamón y queso, pero no es lo mismo, porque no es una hallula y no es una marraqueta”.