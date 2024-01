Alfredo Stöhwing asegura que Palacios y Cortés se quedarán en Colo Colo: “El plantel se ve bastante completo y poderoso”

Santiago

Durante la presentación de Arturo Vidal, el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, valoró el haber concretado el acuerdo para sumar al “Rey Arturo” al club.

“Fueron las cosas externas la que alargaron todo, agradezco el interés porque Arturo llegue a Colo Colo. Estamos haciendo todo lo posible para que Arturo tenga una presentación con público”, comentó, junto con aclarar las diferencias que hubo por el chequeo médico del volante.

“Es una razón bastante lógica, Arturo lo entendió. Cuando vienen jugadores, están desde otros equipos con otros médicos. En este caso, fue operado por MEDS y como cualquier auditoría se hace con un externo, es una regla corporativa. Cuando se aclaró, no hubo problema. Ambos resultados salieron espectaculares, está en excelentes condiciones deportivas”, aseguró, junto con pedir mesura a la hora de los cuestionamientos por la falta de nuevas caras para el “Cacique”.

“Uno tiene que trabajar profesionalmente y con seriedad, hemos vivido un período especial. Esperamos que Jorge Almirón evaluara el plantel, vamos al ritmo de él. Sin perjuicio de nombres, prefiere más un defensa que a otro delantero. Eso hasta el momento”, recalcó Alfredo Stöhwing, quien reconoció los avances para sumar al delantero Brian Martínez.

“No hay que preocuparse mucho, con Vidal ocupamos el lugar de cuatro o cinco refuerzos (risas). El técnico nos pidió a Brian Martínez, jugador joven, con el que tenemos todo arreglado. Solo falta el visto bueno del directorio. A Jorge le falta visualizar a los cinco jugadores que están en el Preolímpico, pero dentro de ese contexto, solo nos pidió un refuerzo más”, planteó, aunque, según información de ADN Deportes, todavía no está del todo abrochado el traspaso.

Al margen, aseguró que dos de los jugadores que tenían propuestas desde Argentina, Carlos Palacios y Brayan Cortés, seguirán en el cuadro albo. “Carlos Palacios tiene una cláusula de salida en Vasco da Gama, que no depende mucho de nosotros, pero hemos hecho las gestiones con él y de no ocurrir nada extraño se va a quedar con nosotros. El interés es que se quede. Lo mismo en el caso de Brayan Cortés. No podemos hacer mucho si alguien paga la cláusula, pero hemos hablado mucho con él y queremos a toda costa que se quede. El plantel se ve bastante completo y poderoso”, concluyó en el Monumental.