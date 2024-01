Ana Tijoux regresa a la escena musical con “Vida”, su primer álbum en 10 años: “Nuestra fuerza está en permanecer unidos”

La reconocida rapera chilena, Ana Tijoux, marca su regreso a la escena musical con Vida, su primer álbum en 10 años, acompañado por el lanzamiento de un sencillo impactante titulado Millonaria.

Este nuevo trabajo musical es una exuberante colección de 15 temas, repleta de colaboraciones notables como la cantante puertorriqueña iLe, Talib Kweli, Plug 1 de De La Soul, y Pablo Chill-E.

Ana Tijoux no solo entrega un álbum musical, sino una declaración de vida y celebración. Antes de sumergirse en este proyecto, la artista reflexionó sobre la inevitable presencia de la muerte y la importancia de honrar a aquellos que ya no están. “La idea era celebrar su existencia, pero no de manera superficial, porque no hay nada más profundo que la vida. Creo que, después de todo, vale la pena estar vivo”, dijo.

“Puede que suene como un hippie, pero deberíamos hacer todo lo contrario y nunca perder de vista las emociones. Deberíamos reconectarnos con nuestros lazos familiares, la luna llena, el paso del tiempo”, sumó.

Diversidad y apertura emocional

El nuevo álbum se destaca por su diversidad y apertura emocional. Desde la alegría contagiosa de Millonaria hasta la urgencia distorsionada de Niñx, y la sofisticación de Bailando Sola Aquí, donde se exploran patrones de Afrobeats, la chilena muestra una vitalidad renovada y una conexión profunda con su proceso creativo.

La realización de Vida no estuvo exenta de desafíos y dudas. Tras el lanzamiento de su anterior álbum, Vengo, en 2014, Ana Tijoux se embarcó en una extensa gira y vivió momentos de agotamiento físico y emocional. Su retorno a la creación musical se gestó de manera natural, alejándose de las presiones y expectativas.

“No quiero actuar como una chica de 20 años”, afirmó la intérprete al respecto, sin ante agregar: “Estoy feliz con mi edad. Mis pasiones son muy diferentes ahora a las cosas que me atraían cuando era joven. Quería hacer un disco amigable con el baile, pero sin depender de fórmulas probadas”.

Vida no solo representa el regreso triunfal de Ana Tijoux, sino que también se presenta como su trabajo más convincente y bellamente arreglado hasta la fecha. La rapera entrega un llamado a todos los creadores, destacando la importancia de permanecer unidos y confiar en la identidad colectiva para superar los desafíos. “Nuestra fuerza está en permanecer unidos. La única manera de seguir avanzando, preservar nuestra sensibilidad y mirar al miedo a los ojos es confiar en nuestra identidad colectiva”, señaló.

El nuevo álbum de la rapera nacional ya se encuentra disponible para su escucha, y el videoclip de Millonaria ofrece una experiencia visual única con la participación de destacadas personalidades como Natalia Valdebenito, Flor del Rap, Daniel Alcaino, entre otros.