Diseñadora de polémicos peluches de Cathy Barriga rompe el silencio

En medio de la polémica en torno a la formalización por presunto fraude contra la exalcaldesa, Cathy Barriga, reflotó uno de los hitos más cuestionados de su paso por el municipio de Maipú. Se trata de la millonaria compra de miles de peluches que fueron pagados con fondos que iban destinados al mejoramiento de la calidad en la educación en dicha comuna.

La diseñadora de los conocidos Renacín y Smapina rompió el silencio esta semana en sus redes sociales. Francisca Luco trabajó en la Corporación de Educación durante la gestión de Barriga y aseguró que fue la encargada de mandar a confeccionar los peluches de la discordia. Recordemos que, de acuerdo a lo expuesto por la fiscal Constanza Encina, la compra tuvo un valor de $54.978.000.

“Yo hice los peluches de la Cathy Barriga. En ese tiempo trabajaba en la Corporación de Maipú y me pidieron mandar estos peluches a China”, aseguró en un vídeo que publicó en su Tiktok.

En el registro, Francisca comentó que “era un trabajo que no disfrutaba en absoluto. A mí me encanta la ilustración, entonces ahí, dependiendo de los encargos que me hacían, yo trataba siempre de meter mis personajes. Pero a veces, doña Cathy tenía que ir sí o sí” en los afiches. De hecho, mostró algunos de sus otros trabajos para el municipio.

La profesional precisó que ella no fue la encargada del diseño, sino que “los personajes venían listos del municipio, yo solamente los miré, los adapté a modo peluche y eso mandamos a producción en China”.

Entre sus declaraciones, la joven descartó haber sacado un beneficio monetario en particular por este trabajo.

“Yo no tenía nada que ver (...) tampoco gané una millonada con esto. Yo estaba contratada en la Corporación de Educación y me pagaban como el sueldo de mes a mes. No gané nada con esto, ni siquiera tengo un peluche”, confesó.