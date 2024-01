¡El que se hizo viral por extraño baile! Exfuncionario de Cathy Barriga la funó por malos tratos e irregularidades

Carlos Pérez seguramente es un nombre que no le suena para nada. Pero, cuando ve su imagen bailando extrañamente con Cathy Barriga, seguramente sí lo recuerda.

Es que el periodista se hizo famoso como meme luego de aparecer haciendo extraños movimientos en el matinal Maipú Renace, que la exedil inventó y animó.

Allí, el profesional trabajó con la ex Robotina, quien está enfrentando la segunda jornada de formalización en su contra este miércoles.

Y por eso, sacó la voz, al ser consultado por las irregularidades en la Municipalidad, funando con todo a quien fuese alcaldesa.

La funa a Cathy Barriga

Así, Pérez indicó que la ex Mekano sabía de las irregularidades en el municipio y que los trabajadores del lugar “teníamos miedo de poder conversar esto con ella”.

“Creo que Cathy sentía en ese momento que el puesto de alcaldesa era algo más allá de lo que tenía. No creo que haya sabido llevar bien ese tema. A nosotros nos llavaba la atención, por ejemplo, los altos presupuestos para ‘Maipeluza’, el tema de los peluches, las empanadas, eran cosas extrañas, pero la mayoría del equipo teníamos miedo de poder conversar esto con ella”, señaló en el matinal de TVN.

Y agregó que, cuando a la rubia le preguntaban por las irregularidades, ella “decía que todo esto estaba bien”.

“Todo nace por la visión de Cathy de tener buenas intensiones, pero a qué costo. Muchas de las situaciones eran proyectos para Maipú, pero cómo se lograban estos avances (...) ella no se medía. A lo mejor muchas de esas cosas ella sabía que podían incurrir en algo vicioso o que no correspondía, pero ese carácter de ser intocable la hizo avanzar”, añadió.

☀️ #BuenosDíasTVN | "Era despectiva, si ella se enojaba contigo ya no habían directrices hacia ti" señala Carlos Pérez, ex trabajador de Cathy Barriga



📲 Señal #ENVIVOTVN https://t.co/sKRic98fr5 pic.twitter.com/P9QaZ8owNJ — Buenos Días a Todos (@BuenosDiasTVN) January 17, 2024

Y denunció que “creo que ella no pudo llevar bien lo que significaba ser un alcalde. Creo que esas presiones de la prensa, al venir ella de la televisión, se hacían muy filosas cuando ocurrían algunos hechos y cuando había momentos complicados, ella lo expresaba con su equipo (...) sufríamos nosotros cuando ella tenía complicaciones, tenía conductas un poco agresivas”.

“Agresividad plena no lo llamaría, pero sí era despectiva, por ejemplo, si ella se enojaba contigo rápidamente, no habían saludos, no daba las directrices directas y una situación así es bastante estresante (...) nos hacía la ley del hielo cuando se enojaba”, concluyó el experiodista de Cathy Barriga.