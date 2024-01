“Las tarifas no van a subir un 88%, pero van a subir”: Ingeniero civil en electricidad nos explica todo sobre el alza de la luz

Uno de los temas que afectan al día a día de los chilenos es el costo de la luz. Y es que a inicios de este año se realizó una proyección de un alza de hasta un 88%, cosa que luego se vio calmada a raíz de un plan de estabilización presentado por el Ministerio de Energía. A raíz de esto, en el Ciudadano ADN conversamos con el ingeniero en electricidad y académico de la Universidad de Santiago, Humberto Verdejo.

“La tarifa que pagan todos los clientes regulados, como casas, departamentos, donde está casi el 90% de los usuarios, tiene tres componentes, el precio de la energía (que es un 70%) y la transmisión y distribución, que pesan el 30% restante”, comenzó diciendo el académico de la Universidad de Santiago.

¿Por qué habrá un alza en la cuenta de la luz?

Acto seguido, Verdejo explicó que “el precio de la energía se congeló el 2019 producto del estallido social y en 2022 también se volvió a congelar, puesto que se implementaron dos mecanismos de estabilización que no funcionaron y que la práctica era fijar un precio más bajo del real y permitir que se acumulara una deuda a pagar en el futuro”.

“Desafortunadamente, las deudas se acumularon muchísimo antes de lo planificado y a la fecha, tenemos una deuda con las empresas de generación que está en torno a los 6 mil millones de dólares”, señaló.

“La ley vigente dice que cuando la deuda máxima se acumula, hay que comenzar a pagarla en tarifas. Esa misma ley de agosto del 2022 establece tres tipos de usuarios: los pequeños, que pagan hasta 45 mil pesos; los medianos, que pagan hasta 65; y los grandes, que pagan sobre 65″, expuso.

En línea con lo anterior, Verdejo dijo que “como la deuda alcanzó el tope, hay que subir las tarifas para que el mecanismo siga funcionando, por eso el primer tramo sube un 8%; el segundo, un 12%; y el tercero, en un 88%, producto que tenemos que pagar esta deuda gigantesca”.

¿Y cómo se resuelve este problema?

Por otra parte, el ingeniero en electricidad explicó el plan que propuso el Ministerio de Energía. “¿Qué es lo que dice el ministro? que esto no se va a transformar en tarifa real, puesto que es un informe que por obligación la Comisión Nacional de Energía debe publicar”, apuntó.

“En el intertanto, se va a presentar un proyecto de ley - el que ingresó este miércoles al Congreso - que tiene como finalidad resolver este problema de forma estructural y los pilares del proyecto consideran elementos súper importantes”, prosiguió.

De ese mismo modo, el académico de la Universidad de Santiago comenzó a referirse a todos los pilares de este proyecto de ley.

“Lo primero es que no se acumule más deuda, lo que significa que los otros dos mecanismos van a dejar de funcionar. Se va a eliminar esta categorización en términos de consumo, no se acumulará más deuda y la deuda se va a pagar de aquí al 2035 con cargos diferenciados, de tal manera que no nos tengan que aplicar un alza del 88%. Se regularizarán las tarifas para que todos los usuarios paguemos lo que efectivamente corresponda y el cuarto pilar está asociado al subsidio, porque una cosa que hay que transparentar es que las tarifas van a subir. No van a subir un 88%, pero van a subir”, añadió.