Formalización de Cathy Barriga: tribunal dictará medidas cautelares contra exalcaldesa de Maipú este jueves 18 de enero

Este jueves 18 de enero continuará la formalización de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, donde el Noveno Juzgado de Garantía dará a conocer las medidas cautelares.

A la exjefa comunal se le imputan los delitos reiterados de fraude al fisco, además de falsificación de instrumento público, motivo por el cual la Fiscalía solicitó prisión preventiva al considerar a Barriga “un peligro para la seguridad de la sociedad”, además del inminente riesgo de fuga.

“Tiene la calidad de madre cuidadora”

Durante la segunda jornada de formalización, la defensa de Barriga entregó antecedentes y contestó a la petición de prisión preventiva realizada por el Ministerio Público, la que fue tildada de “improcedente” por el abogado Marcelo Hadwa.

El jurista comenzó su intervención afirmando que “uno de los intereses que hace cambiar el juego, y que lleva a no aplicar la prisión preventiva; el primero de ellos, es el interés superior del niño. En el caso de mi representada, es madre de tres hijos, y es cuidadora de dos de esos hijos, uno ya es mayor de edad, pero uno de esos niños tiene un cuadro médico del cual ya nos hemos referido, ya mandamos información al tribunal”.

En ese sentido, el defensor de la exalcaldesa aseveró que “mi representada tiene calidad de madre cuidadora, no es una situación que se pueda reemplazar, ni se pueda decir ‘se queda el padre con el hijo’, no, es una situación, y más allá de eso no me voy a extender, a petición de la propia familia, pero es madre cuidadora y cumple un rol fundamental para el desarrollo y el interés fundamental de ese niño e incluso, respecto del otro niño”.

De esta forma, durante esta jornada se decidirá a contar de las 09:30 horas si se concede la prisión preventiva pedida por la Fiscalía o dicta una medida cautelar menos gravosa, la que debería durar los 120 días decretados para la investigación.