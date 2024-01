Ciudadano extranjero detenido por abuso en Talca fue recapturado tras huir de hospital donde constataba lesiones

Luego de permanecer más de medio día huyendo, Carabineros del sector de El Sauce, en Talca, lograron detener al hombre de nacionalidad haitiana J. F. D., de 32 años, acusado de abusar y realizar tocaciones a una menor de edad en un minimarket, acciones que quedaron grabadas en vídeo.

El sujeto había huido del Hospital Regional de Talca en horas de la noche del pasado martes, hasta donde había llegado para constatar lesiones, luego que la policía lograra salvarlo de una golpiza que le dieron vecinos de la víctima al enterarse de lo que había sucedido al interior del almacén.

En dicho local comercial, el hombre se acercó por detrás de la menor de edad, quien se encontraba pagando en la caja, e intentó darle un beso en la cara mientras le susurraba obscenidades al oído.

Ruth Machuca, cajera del minimarket, se dio cuenta de la situación y logró que el hombre la dejara tranquila. “La primera impresión que me dio, dije yo, es que el tipo la tiene que conocer porque con tanta confianza que lo hizo, el tipo le empieza a decir cosas obscenas en los oídos a la niña y la niña me toma las manos y me dice ‘ayúdeme’”.

Tras el linchamiento, Carabineros tomó al imputado detenido y lo llevó hasta el Hospital Regional de Talca, donde fue revisado y dejado en libertad por orden del fiscal de turno

La situación causó molestia a los vecinos, que protestaron con barricadas durante la noche del pasado miércoles en el sector de Villa Francia, lugar donde ocurrió el deplorable hecho

“Se escapó del hospital, entonces ¿Qué vamos a tener que hacer, andar con los niños resguardados? ¿Escondidos?. Lamentablemente, él ahora es víctima de lo que él andaba haciendo y quizás con cuántos niños más lo hizo”, relató para ADN una de las vecinas apostadas en el lugar de la manifestación.

Durante esta jornada, el ciudadano haitiano, que se encuentra en situación irregular en el país, será llevado a control de detención en el Tribunal de Talca, donde nuevamente los vecinos prometieron protestar ante el peligro de que se repita la situación con otros menores del sector.