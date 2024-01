Diputada Hertz asegura que collar que le regaló la exalcaldesa Cathy Barriga “fue devuelto a la oficina de parte de dicha municipalidad”

Maipú

La formalización de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga (UDI) se tomó la agenda del miércoles 17 de enero por una batería de cosas: por ejemplo, las estrategias comunicacionales de la falsa periodista Andrea Monsalve en contra de concejales de la comuna, o la presunta incidencia de su esposo, el diputado UDI Joaquín Lavín León en la posible desvinculación de funcionarios que él ponía en una lista. Pero este último punto no fue el único que salpicó al poder legislativo.

Barriga compró mil collares Swarovski para regalar a quienes ella estimaba conveniente, según contó la fiscal Constanza Encina. Dicha excentricidad (como los peluches, entre otras cosas), precisó la persecutoria, habría excedido el presupuesto municipal aprobado por el Concejo. Pues bien, la misma Encina transparentó los nombres de algunos destinatarios, en particular, de los collares.

La animadora de televisión Marlen Olivarí, el exalcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara (RN) y la diputada Carmen Hertz (PC) fueron algunos, dijo Encina, lo que calificó como “campaña, y es apropiación pura y dura”. A ello se sumó que incluso para Contraloría fue imposible dar con la lista de todos.

Con todo, fue la diputada Hertz quien explicó lo que ocurrió con el presente de Barriga.

Lobby

En su cuenta en X (antes Twitter), la parlamentaria precisó que el presente fue una “cadena, no collar, terminado en una estrella con puntas ( al parecer marca Swarovski) que me fue enviada vía correo por la alcaldesa de Maipú el día 20 de junio de 2018 fue registrado en la plataforma del lobby, a pesar de no ser obligatorio porque el monto era muy inferior a lo que obliga el reglamento”.

A renglón seguido, acotó que “fue devuelto en la oficina de parte de dicha municipalidad”.

La fiscal Lorena Parra, por su parte, aseguró que la compra de al menos mil collares de cristal significó un gasto municipal de $17.850.000. La misma persecutora puso en contexto lo defraudado por Barriga: equivale a 914 fraudes de la exalcaldesa Karen Rojo en Antofagasta; o 55 casos de la Fundación Democracia Viva; o 28 fraudes al fisco del exalcalde Raúl Torrealba; o 20 desfalcos de la municipalidad de Algarrobo.