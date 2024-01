Alison Mandel y su complejo estado de salud antes del Festival de Viña: “Elijo creer”

Alison Mandel pisará, por segunda vez, el escenario del Festival de Viña. Pero, en esta ocasión, lo hará con zapatillas y mucho dolor.

La comediante está experimentando un problema de salud preocupante, pero que ella, asegura, no la alejará de la Quinta Vergara.

“Estoy con un pequeño problema, le quiero bajar el perfil porque quizás tengo un hueso roto que me está molestando, así que este año se sube con zapatillas”, fue lo primero que contó a ADN.

Y agregó que “me voy a subir sin dolor ese día, pero al otro día no puedo adelantar qué va a pasar, ni como me va a retar el doctor ni nada”.

El problema médico de Alison Mandel

La comediante reveló cómo comenzó esta situación. “No es algo tan inesperado, tengo este hueso roto hace un rato, solo que no se me había activado el dolor. Hay gente que vive con esto, pero yo me di cuenta porque me empezó a doler en un vuelo, como que no me podía sentar”, contó.

“Me ha servido mucho la kine, y debería andar todo bien. No debería imposibilitar mi trabajo. Elijo creer, jajá”, añadió entre risas.

De hecho, sostuvo que “es una lesión que hasta ahora tiene buen pronóstico, estamos muy esperanzados con el equipo médico”, asegurando que, de ninguna forma, esto le podría complicar su segunda vez en la Quinta. “De que voy, voy”, expresó.

De esta forma, Alison Mandel dejó más que claro que continuará con todo su camino al Festival de Viña 2024, pese a ese dolor en la cadera que no la bajará de la Quinta Vergara.