La selección chilena obtuvo este martes un sólido triunfo por 3-0 sobre Paraguay en un amistoso internacional disputado en el Estadio Nacional en la previa de la Copa América 2024, que arrancará el jueves 20 de junio.

Sin embargo, tras la victoria de La Roja, ocurrió un curioso momento. Mauricio Molina, ciclista chileno que recientemente aseguró su pasaje a los Juegos Olímpicos de París 2024, ingresó a la cancha para fotografiarse con Alexis Sánchez.

A través de sus redes sociales, el deportista del Team Chile relató cómo ingresó al campo de juego del recinto de Ñuñoa, donde debió saltar las vallas de seguridad y terminó siendo detenido por Carabineros.

“Todo comenzó con un desayuno en la Residencia Deportiva CAR (Centro de Alto Rendimiento). Revisando mi feed mientras desayunaba, noté que oficialmente me suben como atleta clasificado a París 2024″, inició su relato.

“Luego de este gran notición, el resto del día fue increíble. Tuvimos una buena sesión de entrenamiento junto a mis compañeros de selección (...) y luego eso se nos ocurrió entrar a ver el partido de Chile contra Paraguay”, continuó.

Y agregó: “Al final del partido me entró la gran locura de querer entrar a la cancha y tener alguna imagen con alguno de los jugadores de la Generación Dorada y que creen, fue con el gran Alexis Sánchez”.

Además, Mauricio Molina habló con AS Chile y reveló el castigo que recibirá por ingresar a la cancha del Estadio Nacional. “Me dijeron que no iba a poder entrar a ver un partido durante un año. Esa es la sanción. Les dije que no había problema, que a mí solo me gustaba ver a la selección chilena”, detalló.