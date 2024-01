Comisión de Salud del Senado despacha ley corta de isapres pero rechaza indicación clave del Gobierno

La comisión de Salud del Senado despachó a la comisión de Hacienda el proyecto de ley corta de isapres impulsado por el Ejecutivo, y que busca brindar una salida a la crisis que vive actualmente la industria.

La instancia generó controversias cuando se rechazó el artículo 13, indicación que autoriza un alza del reajuste en los precios base de los planes y determina los plazos que tienen las isapres para pagar la deuda que mantienen con los afiliados.

Agencia Uno | Comisión de Salud del Senado / agencia uno Ampliar

Es decir, se aprobó el cálculo de la deuda, pero no la forma de pago. Contando con los votos en contra de los senadores Francisco Chahuán (RN) y Sergio Gahona (UDI), las abstenciones de Juan Luis Castro (PS) y Ximena Órdenes (IND), y un voto a favor de Juan Ignacio Latorre (RD).

Lo anterior significa un fuerte golpe para las aseguradoras, ya que esta indicación apuntaba a dar un equilibrio financiero al sistema. Por lo tanto, el Ejecutivo deberá reponer el numeral en las instancias que vengan.

“Los afiliados no deben sufrir”

Tras la votación, el presidente de la comisión de Salud, Juan Luis Castro, abordó el artículo rechazado: “Ha quedado meridianamente claro que el plan de reajuste de precios base no fue aceptado porque no tiene bordes precisos que eviten ese castigo que hemos dicho que los afiliados no deben sufrir”.

“Por lo tanto, hay una tarea para que el gobierno replantee un ajuste de precios que puede ocurrir, pero nunca en desmedro de las personas que hoy día, según las simulaciones, llegan hasta el 41%, que podría ocurrir en los próximos 6 a 8 meses”, agregó.

Por su parte, Juan Ignacio Latorre valoró la iniciativa: “Es un proyecto de ley que se hace responsable de una situación provocada no por el gobierno, sino que por las propias isapres y donde el foco está en darle seguridad a las personas, tanto que están en isapre como quienes estamos en Fonasa”.