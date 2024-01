Reforma de pensiones: Presidente Boric acusa “mezquindades políticas” y emplaza a la oposición a ceder para llegar a un acuerdo

Durante este martes, el Presidente Gabriel Boric se refirió a los avances en la discusión de la reforma de pensiones, luego de que recientemente se aprobará en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados, tras ceder en la fórmula del “3 y 3″.

Ante la postura que manifestó el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, de “no estar disponibles para dar los votos” en favor de la iniciativa, el Mandatario aprovechó de dirigirse a la oposición, haciéndoles un llamado a destrabar el debate y alcanzar “acuerdos transversales”, con el fin de agilizar el despacho del proyecto de ley durante el mes de enero.

“Hay que hacerse cargo de las urgencias de la gente”

“Más allá de las disputas entre un sector político y otro, lo que le importa a los chilenos es que nos pongamos de acuerdo y subamos las pensiones. Lo que ellos y ellas no pueden llegar a entender es que, por mezquindades políticas, no seamos capaces de llegar a un acuerdo y para llegar a ese acuerdo todos tienen que ceder”, sostuvo el Presidente Boric.

En esa línea, el Mandatario hizo el alcance de que “como Gobierno teníamos una postura inicial, en donde el 6% de la cotización individual creíamos que tenía que ir a un fondo público que ocupara mecanismo de solidaridad”. Sin embargo, resaltó que “nos dimos cuenta en las conversaciones de que no había viabilidad política para ese proyecto hecho de distintas propuestas. Hoy llegamos a un consenso con el centro político para avanzar en la reforma de pensiones”.

Por consiguiente, el jefe de Estado remarcó que “lo que acá no se puede decir es que no ha habido diálogo, la reforma la ingresamos hace 10 meses, ha habido mucho diálogo. La derecha nos pidió en reiteradas ocasiones que la discusión se postergara”. En ese sentido, sostuvo que “hoy día hay que hacerse cargo de las urgencias de la gente y los pensionados no pueden seguir esperando”.

“A mí me cuesta entender que haya sectores políticos que digan que no están dispuestos a poner sus votos o que se está pasando máquina por llegar a acuerdos”, arremetió contra Chile Vamos.

Por el mismo motivo, el Presidente insistió en un llamado a que los “sectores de oposición tengan la voluntad de llegar a un acuerdo en función de mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas”.

Respecto a los plazos del debate previsional, Boric estimó que durante enero se despacharía la reforma a la Cámara de Diputados, donde espera “la brevedad del Senado, pudiendo contar con esta reforma que le va a mejorar la calidad de vida a los chilenos y chilenas”, zanjó.