Caso Anahí Espíndola: Armada continúa con patrullajes mientras se esperan los resultados de los peritajes del cuerpo hallado en los roqueríos de Viña

Viña del Mar

La Armada de Chile, durante la mañana de este sábado, confirmó que mientras el Ministerio Público de la región de Valparaíso no les dé otra instrucción, se continuara realizando trabajos de patrullaje con lanchas en el mar y personal de la policía naval a pie por los sectores de interés en tierra, sobre todo en el borde costero, para dar con el paradero de Anahí Espíndola, la joven viñamarina cuya de cuya desaparición se dio cuenta en 4 de enero pasado.

Lo anterior, pues no se ha logrado identificar el cuerpo de una mujer encontrado el viernes en los roqueríos de la “ciudad jardín”, en avenida Perú.

El comandante Ignacio Ortiz, capitán de puerto Valparaíso, valoro el trabajo en conjunto que se realizó para la recuperación de los restos encontrados. Además, confirmo que se continuará con el trabajo bajo las órdenes del Ministerio Público en un área de interés:

“Se pudo trabajar en conjunto y pudimos cumplir el objetivo de recuperar a esta persona (en los roqueríos). Hay muchas cosas que están en investigación y vamos a esperar a que proceda como corresponde. Nosotros trabajamos de acuerdo a las instrucciones que nos otorga el Ministerio Público. En base a ello, la fiscal entregó las instrucciones para que nos desplegáramos en un área acotada”

El prefecto inspector Guillermo Gálvez, jefe de la policía civil en la región de Valparaíso, señalo que las pericias a los restos encontrados podrían demorar varios días. Además, confirmó que la familia de Anahí no ha tenido acceso al cuerpo recuperado. Ahora todo depende del trabajo científico que realizarán en el Servicio Médico Legal:

“No se tiene certeza y hay que ser totalmente responsable en la información. Tenemos que pensar que hay una familia detrás, que no sabemos si es la persona que se está buscando. Por lo tanto, tenemos que ser responsables en entregar una información concreta. Cuánto tiempo va a durar el peritaje no lo sabemos, depende del estado en que se encuentra el cuerpo. Solo podemos decir que es de sexo femenino. La familia no ha tenido acceso al cuerpo, a reconocerlo; sí se conversó con ellos, dándoles a entender que era de sexo femenino. También entendieron que hay que esperar los peritajes correspondientes”.

La familia se mantiene bajo el resguardo de la Delegación Regional, quienes, según explico la delegada Sofía González, por instrucciones directas del Presidente Gabriel Boric, han entregado contención emocional y apoyo mientras se logra obtener los resultados de los peritajes a los restos encontrados.