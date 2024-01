Ministro Montes por su rol en investigaciones del Caso Convenios: “Yo no soy citado, pero tampoco me han invitado a declarar”

Durante la mañana de este viernes, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, estuvo presente en la entrega de un megaproyecto habitacional en la comuna de Puente Alto, el cual beneficiará a unas 804 familias.

En la instancia, el ministro fue consultado por su posición en el marco de los procesamientos por el Caso Convenios, donde aseguró que no ha sido citado a declarar para aportar con la investigación.

“Yo estoy en una condición en que a mí me invitan a declarar, yo no soy citado, pero efectivamente no me han invitado a declarar”, precisó.

En esa línea, el secretario de Estado detalló que sostuvo conversaciones con el fiscal del caso. “Le entregamos todos los antecedentes que teníamos desde el ministerio. Él tiene mi número porque yo sería un invitado en condición de declarar, pero en ningún caso como ‘citado’”, detalló.

“En algún momento eso va a ocurrir porque es lo normal en un proceso investigativo”, agregó el ministro, quien recientemente salió ileso de un intento de acusación constitucional en su contra por su supuesta vinculación y responsabilidad en el polémico caso.

Por otro lado, el titular de Vivienda dijo no conocer los detalles de la formalización de la concejala de Antofagasta, Paz Fuica, quien habría tenido un rol fundamental en los delitos de fraude contra su ministerio con el traspaso de dineros en convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva.

“No me corresponde opinar. Lo único que puedo decir es que ella fue contratada por una fundación y fue parte del equipo de la seremi en Antofagasta, entonces ella tenía un rol en la organización”, zanjó el tema.