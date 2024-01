“Van a empezar las sorpresas”: Chaleco López destaca su victoria previo a la etapa de 48 horas del Rally Dakar

Santiago

Un gran miércoles vivió la delegación chilena del Rally Dakar 2024 tras las victorias en la quinta etapa de Pablo Quintanilla en las motos y de Francisco “Chaleco” López en los vehículos ligeros.

“Una etapa bastante buena, fueron 500 kilómetros de enlace y 120 de especial, solamente duna. Lo hemos disfrutado de principio a fin”, aseguró el oriundo de Teno luego de su primer triunfo en el desierto saudí esta temporada, mientras que “Quintafondo” se sacó el peso de la frustrada victoria en la tercera etapa, donde se había impuesto, pero luego fue sancionado.

“Después de dos días muy malos, ahora todo se sintió en su lugar. La etapa no estaba fácil y el brillo del sol hacía difícil ver las rutas, lo que lo hizo complicado, pero pude marcar un buen ritmo y tener una gran etapa. No esperaba que la etapa fuera sobre arena tan blanda porque había llovido en los últimos días, pero me entretuve en la moto”, señaló el otro monarca chileno del día.

Sin embargo, entre mañana jueves y viernes, ellos tendrán que afrontar una inédita etapa maratón en el Rally Dakar, donde tendrán que afrontar durante dos jornadas una especial de 626 kilómetros sin tener conexión para resultados ni tendrán asistencia mecánica externa.

“Va a estar muy complicado por el tema del combustible, estamos muy justos, estamos viendo cómo dosificar. Las sorpresas van a empezar desde mañana y esperamos entrar en una buena sintonía”, reconoció Francisco “Chaleco” López en la previa a una jornada que se anticipa como extrema para todos los competidores en Arabia Saudita.