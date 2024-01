“Somos 15, 20 personas en todo el país en alto rendimiento”: El desafío de los deportistas veganos en Chile

Los atletas que se alimentan de manera vegana no son un fenómeno nuevo. Pero una década después de que surgió la idea de la organización benéfica británica Veganuary, ¿cuál ha sido el impacto en el mundo del deporte?.

Pablo Núñez es uno de los mejores esgrimistas de Chile, y recientemente ganó la plata en los Juegos Panamericanos. Núñez, de 30 años, se alimentó solo de vegetales durante los últimos cuatro meses, pero ya se había vuelto vegetariano en 2020, inspirado luego de ver el documental “Game Changers”.

“Cuando comencé a dejar de comer carne roja y luego blanca, hicimos una pretemporada a principios de 2020″, dijo Núñez a DW. “Tenemos un mes de pausa, luego regresamos y tenemos tres sesiones todos los días, de lunes a viernes, con levantamiento de pesas y lecciones de esgrima”, agregó.

“Fue bastante duro. Pero al quinto día, inmediatamente vi cambios en mi recuperación. Al cuarto día, les dije a mis compañeros de equipo: ‘¿Qué onda? Sigamos. Esto es fácil’. Mis compañeros me respondían: ‘No, hombre, estoy muerto. No puedo hacer nada’. Se burlaban de mí porque dejé de comer carne roja. Y pensé: ‘este es el beneficio’”.

En el momento de su cambio de alimentación, Núñez tenía veintitantos años y venía de unos Juegos Panamericanos decepcionantes. Quería resucitar su carrera y, por eso, mes a mes, dejó de comer carne roja, luego carne blanca, luego pescado, y así sucesivamente. Recientemente, su novia le preparó un plan a seguir para convertirse en un atleta olímpico vegano.

Recuperación en deportistas: el beneficio del veganismo

Varias investigaciones y estudios mostraron en los últimos años que las dietas basadas en vegetales reducen la presión arterial y los riesgos de enfermedades cardiovasculares. Y que las plantas tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que ayudan a disminuir el tiempo de recuperación de lesiones.

Núñez, un fanático del tofu, lo vivió personalmente. “Mis lesiones se redujeron, no sé, de un 60 o 70 por ciento a un 5 por ciento por año”, afirmó. “En los cuatro años transcurridos desde entonces solo he tenido uno o dos problemas(...) Pensé, hombre, esto es el paraíso. Puedo entrenar, puedo sobreentrenar y al día siguiente, comenzar fresco como una lechuga”, sostuvo.

Sin embargo, a pesar de todos los beneficios que obtuvo, esos cambios también fueron un desafío. “Somos 15, 20 personas en todo el país en alto rendimiento. Entonces, somos unos pocos, pero tratamos de luchar (por nuestros) objetivos. Pero en Sudamérica eso es muy difícil”.

Desafíos culturales

Además de las burlas de sus compañeros, están también las barreras sociales, tanto del continente como del país. Mientras una Encuesta Ambiental de Chile de 2018 mostró que aproximadamente 1,5 millones de chilenos dijeron que se abstienen de comer carne en su dieta diaria, la abrumadora mayoría del país, de alrededor de 20 millones de habitantes, prefiere la carne.

“En Chile, a la gente realmente le gusta la carne roja. Son gente de carne roja. La gente hace asados. Es casi como un culto”, comentó Núñez, en tono de broma. Y agregó: “Es muy loco. Cuando vemos a alguien queremos encontrarnos y hacer un asado. Y yo pensaba: ‘¿Con verduras? Puedo llevar zapallitos”.

Asimismo, Núñez recuerda que, en los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile, el año pasado, en los que ganó la plata, solo dos de las 25 comidas para atletas eran veganas: una a base de proteínas, y la otra, una ensalada.

A pesar de que Núñez dice que algunas personas le han dicho que su decisión de volverse vegano es un signo de debilidad, este hombre de 30 años solo se ha sentido alentado a mostrarle a la gente los beneficios de su decisión, así como a convertirse en un activista de los grupos minoritarios.

“Muchos amigos me dijeron: ‘Pero solo tú estás haciendo esto, ¿de verdad crees que si comes menos carne, habrá un gran cambio en el mundo?’ Y yo dije: no, pero soy un pequeño grano de arroz. Y si tienes otro grano de arroz y otro, otro, y otro, tienes un plato entero. Así que yo estoy cumpliendo con mi parte”.

El informe de Veganuary de 2023 mostró que más de 700.000 personas se inscribieron en todo el mundo y, aunque no hay una visión clara de cuántos atletas consumen plantas, el enfoque ha pasado de ser un nicho a una minoría en constante crecimiento.

Y si bien Pablo Núñez espera que este enfoque pueda ayudarlo a llegar a los Juegos Olímpicos de París este año, también desea mostrar el valor que tiene alimentarse con vegetales, tanto para su deporte, como para su país y el mundo.