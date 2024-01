Sigue la búsqueda de la joven viñamarina Anahí Espíndola: estos son los últimos antecedentes del caso

Continúa la búsqueda de la joven Anahí Espíndola, a quien se le perdió el rastro desde el pasado jueves 4 de enero en Viña del Mar, región de Valparaíso.

Ante la preocupación por este hecho, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, dio a conocer una serie de medidas para apoyar el proceso de rastreo.

Últimos antecedentes de la desaparición de Anahí Espíndola

El pasado lunes, y tras cinco días perdida, nuevas pistas e imágenes surgieron para dar algo de sentido a un puzzle policial que mantiene en vilo a la comuna costera.

Esto porque unos registros dieron cuenta del camino que habría seguido la muchacha hasta que diversas cámaras de seguridad pudieron captarla, y hasta que su celular mostró su ubicación, por última vez a eso de las 23:30 horas.

Así, en las primeras imágenes que se tienen se ve cómo la joven sale del centro deportivo donde acudió a hacer ejercicio, con su bolso y audífonos puestos, exactamente con el reloj marcando las 23:01:46 en el contador de la cámara de seguridad.

Posterior a esto, y tras seguir en dirección al centro de Viña, se observa a Espíndola cruzando el puente Casino. De ahí en más, no existen más cámaras que la hayan visto, o que, al menos, se conozcan de forma pública.

“Su cooperación no ha sido la que ellos esperaban”

El perito criminalista, Christian Jabbar, comentó en Contigo en la Mañana, matinal de CHV, que se está investigando una foto por WhatsApp que supuestamente habría enviado la muchacha a su expareja, donde aparece con los pies en el agua.

En esa línea, el especialista sostuvo que si bien el expololo de Anahí Espíndola “está ubicable, la policía ya le ha tomado declaración (...) él no ha cooperado con la búsqueda”.

“Él está en pleno derecho de no colaborar, pero ayer familiares directos de la joven me confirman que su cooperación no ha sido la que ellos esperaban y que tendría que aportar más antecedentes”, añadió.

De momento, las policías han hecho un llamado a que si alguna persona cuenta con cualquier información sobre el paradero de la joven se comunique con Carabineros (133) o la PDI (134).