“Su cooperación no ha sido la que ellos esperaban”: Revelan nuevos antecedentes sobre el expololo de Anahí Espíndola

En Contigo en la Mañana hablaron largamente sobre el caso de la desaparición de Anahí Espíndola, joven viñamarina que mantiene al país en vilo.

Es que desde el jueves pasado que no se sabe nada de ella, luego de que se le perdiera el rastro tras entrenar en el gimnasio al que siempre asistía.

Después de esto, las pistas son variadas y lo que se sabe hasta ahora es que habría más de una cámara de seguridad que la habría captado por las calles de la Ciudad Jardín.

Incluso, la expareja de la viñamarina, habría recibido una foto por WhatsApp donde supuestamente la muchacha habría estado con los pies en el agua, en la playa. “Le envió una foto a su expareja en la cual le muestra que tenía las zapatillas mojadas con agua, en la noche”, dijo su tío, Ernesto Córdova.

Expololo de Anahí Espíndola y su colaboración

Frente a esto, el perito criminalista, Christian Jabbar, comentó en matinal de CHV que “están investigando si esa foto es de ese día o hubiese sido una foto anterior”.

Y que “la persona (el expololo) está ubicable, la policía ya le ha tomado declaración. Lo que sí, él no ha cooperado con la búsqueda”.

“Él está en pleno derecho de no colaborar, pero ayer familiares directos de la joven me confirman que su cooperación no ha sido la que ellos esperaban y que tendría que aportar más antecedentes”, añadió.

Junto a esto, Jabbar también habló del contenido de la conversación que tuvo el hombre con Anahí, “porque sabemos que hay fotografías y mensajes que ella le envió... Esa parte está en investigación. La policía está en conocimiento de esa conversación, cuál fue el tenor de ese diálogo”.

Finalmente, el expero señaló sobre el expololo de Anahí Espíndola que “al parecer, esta persona ni siquiera estaría acá en la zona. Entonces, claramente, lo que ellos conversaron es relevante para saber qué hizo Anahí ese día”.