“Hay un inmueble...”: Confirman dato desconocido y clave sobre la investigación de la desaparición de Anahí Espíndola

La búsqueda de Anahí Espíndola continúa por todo Viña del Mar. Y la familia sigue pidiéndole a todos los residentes de la Ciudad Jardín que colaboren con ellos.

De hecho, en matinales como Contigo en la Mañana y Mucho Gusto estuvieron hablando largamente de la desaparición, entregando datos nuevos.

Por ejemplo, el perito criminal Christian Jabbar, comentó que se está indagando si la foto que la joven le habría enviado a su expololo, supuestamente mojándose los pies en la playa, era real.

“La persona (el expololo) está ubicable, la policía ya le ha tomado declaración. Lo que sí, él no ha cooperado con la búsqueda... Él está en pleno derecho de no colaborar, pero ayer familiares directos de la joven me confirman que su cooperación no ha sido la que ellos esperaban y que tendría que aportar más antecedentes”, contó.

Junto a él, el diputado Andrés Celis fue otra de las voces que también aportó con nuevas y sorprendentes aristas, en conversación con el matinal de Mega.

Los dichos de Andrés Celis sobre Anahí Espíndola

El político señaló de entrada que la misma familia de la joven le había solicitado ayuda. “Puedo dar la certeza de que la PDI estuvo ayer aquí y tomo la grabación de todas las cámaras que la familia quería que pudiera observar la PDI”, partió diciendo desde un móvil.

Y agregó que uno de los últimos registros mostró a la viñamarina en “un hotel, ubicado cerca del Casino, que se llama el Hotel Santino, (se le ve) caminando apurada hacia el sector oriente... esa es la última imagen que se tiene de ella”.

Luego, manifestó que “hay un inmueble que se está indagando”, pero que “eso le corresponde hablarlo a Ernesto (tío de Anahí)”.

Incluso manifestó que, una vez que se corta esta ubicación común que la joven mantenía con sus amigas, “el teléfono sigue funcionando, y eso es lo extraño, el porqué se desconecta si sigue hablando. No se sabe si fue ella misma o bien fue robado o se le perdió, por eso es vital el tema de las cámaras”.

El diputado Celis expresó que “el teléfono sigue funcionando después de las once de la noche, sigue hablando con personas, entonces siguió funcionando el teléfono. No se sabe si fue porque se lo robaron o se le perdió”.

Finalmente, el político hizo hincapié en la premura que existe por encontrar a Anahí Espíndola. “Es una persona que, por sus condiciones, es de alto riesgo que le pueda pasar algo”, concluyó.