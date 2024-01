“Es indignante”: Ex autoridades del Minsal critican a funcionarios que facilitaron atención a familiares en el Hospital Sótero del Río

Diversas críticas hubo por parte de exautoridades del Ministerio de Salud (Minsal) al informe de Contraloría al Hospital Sótero del Río, que detectó que se hicieron unas 100 cirugías a familiares y a funcionarios del recinto, en un tiempo menor al promedio de las listas de espera.

Ante esto, Paula Daza, exsubsecretaria de Salud Pública, señaló que “es tremendamente grave e indignante para las personas que llevan meses, años, y quizás cuanto tiempo esperando que las atiendan, el que sepan que hay personas que se están saltando la fila”, según consignó Emol.

Y agregó que será importante “conocer, investigar y sancionar cualquier situación que involucre principalmente una situación tan grave y tan crítica como esa”.

“Le restan confianza a las listas de espera”

Por su parte, el doctor Enrique Paris, exministro de Salud, detalló que las listas de espera para atención por cirugías contienen más de 330 mil personas, y que las listas de espera por especialidades abarcan más de 2,3 millones de personas.

En esa línea, explicó que solo se pueden acelerar en torno a “la gravedad de la enfermedad de un paciente y el tipo de patología. Pero en ninguna parte se busca acelerar la atención por ser amigo, pariente o funcionario de salud”. Por lo que tildó de “indignante y preocupante” los resultados del informe.

Mientras que Luis Castillo, exsubsecretario de Redes Asistenciales, indicó que este tipo de situaciones “le restan confianza a las listas de espera de los propios hospitales. Ahora, si se han saltado la lista y no hay una priorización sanitaria, más que un mero distingo por cercanía, no me parece correcto”.

“Hay que investigarlo y se debe tratar de ser lo más transparente posible en esto. No es correcto lo que ha pasado”, concluyó.