“Está puro hue...”: Arturo Vidal pide que Alexis Sánchez se vaya del Inter de Milán

El irregular presente de Alexis Sánchez, que no ha podido afianzarse como titular en su segunda estadía en el Inter de Milán, tiene más que molesto a uno de sus compañeros en la “Generación Dorada”, Arturo Vidal.

A través de su transmisión en Twitch, el “Rey Arturo” se puso a revisar el partido en el que el cuadro neroazzuro se impuso al Hellas Verona, donde el “Niño Maravilla” jugó solo desde el minuto 83.

“Si me estás escuchando, por favor, ándate del Inter. Está puro hueveando ahí”, comentó Arturo Vidal en registro que reproduce AS Chile, donde también insistió en sus consejos para Alexis Sánchez.

“Es más porfiado. Le dije la otra vez que se fuera a un equipo donde él disfrutara, donde la gente lo quisiera, pero es porfiado”, insistió quien está buscando club tras su salida del Athlético Paranaense.

“Me da lata, me da rabia que Alexis esté así, es bueno. ¿Cómo vas a tener a Alexis afuera hasta los 81? Prefiero que esté en River a que esté en el Inter. Tiene que estar donde lo quieran. Que juegue, porque es feliz jugando, pero así no. No es porque sean mejor que él, sino porque el entrenador no lo quiere”, concluyó quien compartió camarín con el delantero en el cuadro neroazzuro.